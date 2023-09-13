О детях, Обществе по защите животных в Пейе и Фонде Её имени… Что ждёт Княгиню Шарлен в этом году?

По случаю начала нового учебного года супруга Государя дала интервью изданию Monaco-Matin.

График Княгини, в точности как у Её венценосного мужа, расписан по часам. Она часто сопровождает Князя на различных мероприятиях в Монако, например, на недавнем пикнике с подданными или при запуске нового канала TV Monaco. Однако у Княгини также множество собственных инициатив, например, её Фонд и монегасское Общество по защите животных SPA, председателем которого она является.

Заботливая мама…

После того как Княгиня Шарлен отвела своих двойняшек на линейку третьего класса, она дала интервью изданию Monaco-Matin. Отвечая на вопросы о своих детях, она рассказала несколько забавных историй из их школьной и не только жизни. Будучи бывшей профессиональной пловчихой, Княгиня поделилась, что не стремится настойчиво вовлекать их в интенсивные спортивные занятия.

«Мы с Князем были в своё время олимпийскими спортсменами. Этот выбор требует бесконечных тренировок, что может лишить их радостей детства», — сказала она. Что касается их официального статуса, Княгиня подчеркивает, что близнецы осознают свою роль в Монако, но она хотела бы для них обычной жизни, которую ведут их сверстники.

В этом году особенное внимание уделяется столетней годовщине со дня рождения Князя Ренье III, которого Княгиня называет великим человеком. «Я рада, что у детей есть возможность поближе познакомиться со своим дедушкой благодаря историческим свидетельствам, коих так много в этом году. Это помогает им осознать историю своей страны и своей семьи», — добавила она.

… с множеством обязательств

После недавних проблем со здоровьем Княгиня Шарлен говорит, что сейчас чувствует себя «счастливой и безмятежной», и планирует возобновить тренировки по плаванию. Что касается её проектов, она внимательно следит за строительством приюта Общества по защите животных SPA в г. Пейе, который откроется в январе. Это «станет местом надежды, куда люди могут прийти, чтобы дать животному дом», — пояснила она.

Принимая на себя роль председателя Общества СПА в сентябре 2022 года, Княгиня стремится привлечь внимание к вопросам защиты животных. Она также планирует проект для пожилых людей, позволяющий им жить со своими питомцами в доме престарелых «Кап Флёри» в течение дня.

Княгиня активно участвует в работе своего фонда, цель которого – предотвращение утоплений. В ближайшую субботу она отправится в Южную Африку для участия в соревнованиях по плаванию на водных велосипедах, организованных местным филиалом её фонда. Организация соревнований — «дело непростое», как признается супруга Государя, которая отвечает за то, чтобы собрать спортсменов и знаменитостей в одном городе для участия в соревнованиях.