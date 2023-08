Le Prince Albert II et la Princesse Charlène seront en Afrique du Sud en septembre prochain

Le Couple Princier fera ce voyage à l’occasion du Water Bike Challenge, organisé par la Fondation Princesse Charlène.

C’est une première sur le continent africain ! Le Water Bike Challenge, défi sportif lancé par la Fondation Princesse Charlène pour sensibiliser le public à l’apprentissage de la natation et à la prévention de la noyade, va bientôt se tenir en Afrique du Sud, pays où la Princesse a grandi.

Le rendez-vous est donné à Sun City. Le 16 septembre prochain, le Prince Albert II et la Princesse Charlène seront donc sur place pour cet événement qui « promet d’être une journée inoubliable, rythmée par une compétition palpitante, la venue de certaines célébrités et une levée de fonds pour soutenir les projets remarquables de la Fondation », selon le communiqué de l’organisme.

« Cet événement met en valeur notre engagement pour sauver des vies et inculquer la culture de la sécurité aquatique dans nos communautés. Nous sommes profondément honorés que Leurs Altesses Sérénissimes, le Prince Albert et la Princesse Charlène de Monaco, assistent à cet événement, pour soutenir la cause de la Fondation », a déclaré par ailleurs Chantell Wittstock, dirigeante de la branche sud-africaine de la Fondation.

Athlètes professionnels et amateurs seront de la partie. Au programme : une boucle d’1,2 kilomètre, à compléter 21 fois sur un vélo nautique. Chaque tour sera effectué par un candidat différent, pour plus de suspense ! Les fonds collectés grâce à l’événement seront reversés à un partenaire de longue date de la Fondation : l’association Lifesaving South Africa, qui intervient dans de nombreux clubs et piscines d’Afrique du Sud pour prévenir les noyades.

Si vous souhaitez participer à cet événement unique, vous pouvez contacter la branche sud-africaine de la Fondation Princesse Charlène en envoyant un email à : info@pcmfsa.com.