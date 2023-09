Le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella ont fait leur rentrée scolaire

Ils sont entrés en classe de CE2 au sein de l’établissement FANB à Monaco-Ville.

Lundi 11 septembre était une date importante pour tous les élèves de la Principauté qui ont fait leur rentrée scolaire. Comme eux, le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella ont pris le chemin de l’école, cartable sur le dos et accompagnés de leurs parents, le Prince Albert II et la Princesse Charlène. Avant de rejoindre les bancs de leur classe, les Jumeaux Princiers, âgés de huit ans, ont pris la pose devant le Palais Princier, vêtus, comme leurs camarades, de polos rouges portant l’écusson de l’établissement.

Accompagnés du Prince Albert II et de la Princesse Charlène, les Jumeaux Princier sont entrés en classe de CE2 – © Eric Mathon / Palais Princier

Dans une interview pour Monaco-Matin, la Princesse Charlène a confié au sujet de cette rentrée : « Jacques et Gabriella étaient très excités, tous les deux, de revoir leurs amis après de si longues vacances. C’est aussi la première fois qu’ils ne seront pas dans la même classe. C’est un grand pas pour eux, et cela me semble bien. Ensuite, comme pour n’importe quel élève un jour de rentrée ils avaient beaucoup d’attente : sur les nouveaux camarades, sur les professeurs, sur ce qu’ils allaient porter pour ce premier jour. Ils m’ont quand même demandé quand seraient les prochaines vacances. »

En attendant les prochaines vacances donc, les Enfants Princiers s’adonneront à leurs activités sportives en plus de l’école : la danse hip-hop pour la Princesse Gabriella et le taekwondo pour le Prince Héréditaire Jacques. « Mon mari et moi pensons qu’il est important qu’à l’école et dans leurs activités quotidiennes, ils vivent comme n’importe quel autre enfant de leur âge », a ajouté l’épouse du Souverain dans les colonnes du quotidien.