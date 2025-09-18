Le Prince Albert II à la rencontre des entreprises monégasques au salon Monaco Business

Le Prince Albert II, accompagné de Christophe Mirmand, Maurice Cohen et Thomas Brezzo, inaugure la 13e édition de Monaco Business © Benjamin Godart - Monaco Tribune

Aux côtés du Prince Albert II, le nouveau Ministre d’État a inauguré la 13e édition du salon en mettant en avant des chiffres record et l’attractivité croissante de Monaco.

La 13e édition du Salon Monaco Business s’est ouverte ce jeudi au Sea Club du Méridien Beach Plaza sous le haut patronage du Prince Albert II. Flanqué de Christophe Mirmand, de Thomas Brezzo et de Maurice Cohen, organisateur de l’évènement, le Souverain est parti à la rencontre des professionnels monégasques avant de s’installer dans la salle des conférences pour la prise de parole ans du Ministre d’État.

Pour son premier discours officiel devant la communauté économique monégasque, Christophe Mirmand a dressé un bilan positif de l’économie locale. « L’économie monégasque a démontré […] à la fois sa capacité de résilience, sa solidité, sa créativité, son imagination et sa capacité à s’adapter à l’ensemble des défis économiques du moment », a-t-il souligné devant une salle comble.

Le Prince Albert II salue Mounir Mahjoubi, l’ancien secrétaire d’État français au Numérique © Benjamin Godart Monaco Tribune

Des indicateurs au vert

Les chiffres présentés témoignent de cette vitalité économique. « Le chiffre d’affaires de la Principauté s’est élevé à 10 milliards d’euros […] en hausse de 2,3% par rapport à la même période de l’année dernière », a précisé Christophe Mirmand en s’appuyant sur les chiffres de l’IMSEE. L’emploi privé dépasse quant à lui 66 000 postes, soit une progression de 1,5% par rapport à 2024.

Particulièrement dynamique, le secteur de la création d’entreprises affiche lui aussi des résultats remarquables avec « 565 [créations], contre 371 l’année dernière », illustrant l’attrait persistant de la Principauté pour les entrepreneurs. Monaco mise sur l’attractivité pour dynamiser son économie

L’intelligence artificielle au cœur des débats

Cette édition 2025 place l’innovation technologique au centre des préoccupations, à l’instar des remerciements du Ministre d’État pour la venue de Mounir Mahjoubi, ancien secrétaire d’État français au Numérique, qui interviendra sur les enjeux de souveraineté numérique. Plusieurs conférences discutant de l’impact de l’IA sur l’économie locale.

Face à Prince Albert II, le ministre a conclu en réaffirmant l’engagement gouvernemental : « Le gouvernement est totalement mobilisé pour consolider le modèle économique extraordinaire de la Principauté. » Près de 1 000 visiteurs sont attendus à Monaco Business pour rencontrer la cinquantaine d’exposants présents.