L’Institut océanographique lance « Mer en vue », un podcast sur la Méditerranée

L’Institut océanographique de Monaco s’associe à ICI AZUR pour sensibiliser le grand public aux enjeux méditerranéens.

Leur nouveau podcast « Mer en vue » propose quatre épisodes de quinze minutes chacun, conçus pour un public familial et intergénérationnel.

Cette série audio immersive donne la parole aux espèces emblématiques de la Grande Bleue : on y trouve le Cachalot, la tortue caouanne, le corail rouge et le mérou brun. Tous racontent leur quotidien, leurs défis et leur vision d’avenir avec humour ou gravité. Ces récits fictifs alternent avec les interventions d’experts de l’Institut océanographique qui apportent un éclairage scientifique sur les grands enjeux méditerranéens.

Animé par Tom Obry, journaliste Radio France, chaque épisode suit une structure narrative en cinq temps : anecdote d’ouverture, conversation avec l’espèce, double interview d’experts sur les enjeux et actions concrètes, puis hommage à l’engagement historique de Monaco pour l’océan depuis le Prince Albert Ier.

Le podcast s’inscrit dans le programme Méditerranée 2050 de l’Institut, qui vise à concilier développement humain et préservation des écosystèmes marins. Les épisodes sont disponibles sur l’application ICI AZUR et la web-application « My OCEANO MED » de l’Institut.

Une matinée avec une aquariologiste du Musée océanographique de Monaco

À l’occasion de la Conférence des Nations unies sur l’Océan à Nice, un panneau avec QR code a été installé sur la Promenade des Anglais pour permettre une écoute immédiate au bord de mer.

Découvrez les quatre épisodes sur Radio France.