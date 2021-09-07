











Княжество выступает за глобальное решение проблем загрязнения морей.

1 и 2 сентября Монако приняло участие в Министерской конференции по морскому мусору и пластиковому загрязнению, которая прошла в Женеве. Инициаторами конференции выступили Германия, Эквадор, Гана и Вьетнам.

Конференция стала возможностью для Монако подтвердить свою приверженность борьбе с пластиковым загрязнением океанов — с этой проблемой мы сталкиваемся ежедневно. Дело в том, что Средиземное море является самым загрязненным морем в мире: в нем содержится более 3 000 миллиардов частиц микропластика.

На пути к международной конвенции?

Цель конференции — выработать общую стратегию, чтобы положить конец экологической катастрофе, которую представляют собой морской мусор и пластиковое загрязнение. Ключевой момент состоит в том, что стратегия будет глобальной.

Страны-участницы подписали министерскую декларацию, которая в будущем приведет к созданию международной конвенции. Эта конвенция должна будет рассмотреть проблему со всех сторон: производство, переработка и утилизация пластика и пластиковых отходов.

В ходе конференции представитель Монако заявил, что Княжество выступает за глобальное решение и за открытие переговоров на следующей сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде, которая пройдет в Найроби (Кения) с 28 февраля по 2 марта 2022 года.