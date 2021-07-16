











Мы встретились с Оливье Брюнелем и поговорили о морских коньках, биоразнообразии моря, а также о том, что каждый из нас может сделать, чтобы его защитить.

16 июня этого года, Князь Альбер II поучаствовал в работе Института океанографии по разведению морских коньков, передав сосуды с мальками водолазам. Морские коньки являются исчезающим видом и символом региона. «Двойная причина работать над этим», — говорит Оливье Брюнель (Olivier Brunel), руководитель отдела аквариумов Океанографического музея Монако.

Символическое участие Князя отражает его интерес к сохранению морской фауны. Это разведение мальков морских коньков является частью проекта, инициированного Фондом Князя Монако Альбера II в сотрудничестве с Океанографическим музеем и исследовательским центром Biotope, занимающимся защитой окружающей среды.

Завершение этапа длительного проекта…

После года исследований и 160 часов погружений, специалисты нашли в водах Монако трех морских коньков, воспроизвели двух из них и получили приплод из семи особей. «Идея заключалась в том, чтобы получить образец на тот случай, если вид вымрет. Вначале это был базовый проект репопуляции, научно необоснованный и не имевший особого смысла». Лучше предусмотреть, чем недосмотреть? «Именно!»

Теперь начинается длительный этап наблюдения, который продлится пять лет. Это обязательство Монако, что вполне соответствует духу проекта. Необходимо контролировать два участка — участок самцов и участок самок. «Поскольку мальки являются братьями и сестрами, мы выпустили самцов с одной стороны, а самок — с другой, чтобы избежать инбридинга», — объясняет Оливье Брюнель.

Оливье Брюнель переносит морских коньков для разведения в море. © F. Fitte — Institut océanographique

…и длинный проект в целом.

Помимо морских коньков, центр ухода Океанографического музея (которым также руководит Оливье Брюнель) работает над реинтродукцией крупных перламутров в Средиземноморье.

В последние годы эти красноватые моллюски были уничтожены паразитом — в водах Монако их не осталось. «На данный момент мы находимся на стадии наблюдения. Если мы найдем какие-либо жемчужины, мы попытаемся определить, являются ли они носителями паразита. Почему бы не попытаться развести их и поместить обратно в море?»

Наука, основанная на участии

Музей полагается на помощь местных жителей в осуществлении своих проектов: дайверы, яхтсмены и рыбаки присылают фотографии и GPS-координаты, если видят перламутр, морскую черепаху, кита, дельфина… Хорошо отлаженная система, которая собирает ценные данные, особенно с помощью приложения OBSenMER.

Кроме этого, в проекте также принимает участие дайвинг-клуб Фонвьей, члены которого осуществили около 160 часов разведывательных погружений. Это позволило дайверам-любителям принять полноценное участие в сохранении морской среды.

Погружение для наблюдения за морскими коньками © M. Dagnino — Институт океанографии

Широкая общественность также играет решающую роль в защите и сохранении морской среды. «Это повседневные привычки, — объясняет Оливье Брюнель, — откажитесь от использования одноразового пластика: пакетов, тарелок, столовых приборов, чашек. Все эти предметы оказываются в море. Это также касается отпуска, размышлений о том, где его провести, чтобы не летать на самолете каждые выходные».

Значит, выживание наших семи детенышей морских коньков зависит от действий каждого отдельного человека? «Все эти мелочи влияют на качество морской среды, все взаимосвязано». А чтобы принять более активное участие, каждый может помочь очистить пляж или собрать окурки с Красным Крестом.

Образование детей — важный шаг в этом процессе. Отец троих детей, Оливье дает нам свой отеческий совет: «Прививайте детям любовь к природе, к прекрасному. Возьмите их в горы, чтобы полюбоваться закатом, понаблюдать за сурками или позанимайтесь с ними подводным нырянием».

Важно стимулируйте детское любопытство. Оливье Брюнель заключает: «Они должны иметь представление о всем сущем на планете. Чем больше они знают о мире, тем больше они захотят его защитить».

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