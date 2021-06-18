











В Монако морские коньки, находящиеся под угрозой исчезновения, могут рассчитывать на княжескую поддержку.

В Средиземном море виды морских коньков находятся под угрозой исчезновения. Такое положение дел беспокоит Фонд Князя Альбера II, который объединил усилия с Океанографическим институтом и его центром по уходу за морскими видами (CMSEM), а также с исследовательским бюро BIOTOPE и Патриком Луизи (Patrick Louisy) специалистом по европейским морским конькам.

Совместно организации и эксперты изучают ситуацию с популяциями морских коньков в территориальном море Монако. Цель — расширить знания о морских коньках Монако и их среде обитания, определить наилучшие варианты защиты морских коньков и инициировать актуальные природоохранные мероприятия.

Эксперты наблюдали за самками морского конька в CMSEM, где они родили семь детенышей. Новорожденные были возвращены в море 16 июня. Князь Альбер II лично передал четырех морских коньков в банке водолазам, чтобы те поместили животных на глубину более 20 метров. Что касается трех самок, то они были возвращены в море позднее в тот же день.

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© Океанографический музей Монако

Вид, который нужно защищать

Эта кампания показала, что в случае сложностей для популяции морских коньков, Монако и Князь Альбер II намерены поддерживать рождение молодых морских коньков в наилучших условиях.

Поддержку подтвердил и генеральный директор Океанографического института Робер Кальканьо (Robert Calcagno): «Этот проект для морских коньков хорошо отражает призвание Центра по уходу за морскими видами, который мы открыли в 2019 году. Мы действуем во благо морских видов в водах Монако совместно с Княжеским правительством и в рамках национальной стратегии Княжества Монако по сохранению биоразнообразия».

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