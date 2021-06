I cavallucci marini del Principato, specie a rischio, possono contare sull’aiuto del principe.

Nel Mediterraneo, i cavallucci marini sono quasi in via d’estinzione. Una situazione che preoccupa la Fondazione Principe Alberto II, che ha deciso di collaborare con l’Istituto oceanografico e con il suo Centro monegasco per la cura delle specie marine (CMSEM), oltre che con l’ufficio tecnico BIOTOPE e con lo specialista di cavallucci marini d’Europa, Patrick Louisy.

Insieme, lavorano per esaminare meglio la situazione delle popolazioni di cavallucci marini nel mare di Monaco. L’obiettivo comune è quello di rafforzare le conoscenze di questa specie e dei loro habitat, determinare le migliori opzioni per la loro salvaguardia e di intraprendere le iniziative più adatte per proteggerli.

Per questo motivo, è stato prelevato e portato al CMSEM un esemplare maschio che, dopo essersi riprodotto e aver dato alla luce sette piccoli cavallucci, è stato rimesso in mare. I neonati sono stati liberati in acqua il 16 giugno. È stato il Principe Alberto II in persona ad affidare i quattro cavallucci maschi, all’interno di un barattolo in vetro, ai sub in modo che potessero liberarli a oltre 20 metri di profondità. I tre esemplari femmina, invece, sono stati liberati in mare nel corso della stessa giornata.







© Museo oceanografico di Monaco

Una specie da proteggere

Questo risultato incoraggiante ha dimostrato che, in caso di difficoltà, le popolazioni di cavallucci marini possono contare sulle iniziative di Monaco e del Sovrano per dare alla luce nuove vite.

Un risultato supportato anche dalle affermazioni di Robert Calcagno, Direttore generale dell’Istituto oceanografico: “Questo progetto che ha coinvolto i cavallucci marini rappresenta bene l’obiettivo del Centro monegasco per la cura delle specie marine, aperto nel 2019. Agire a favore della fauna marina nelle acque monegasche, a fianco del Governo del principe e nel quadro della strategia nazionale del Principato di Monaco a favore della biodiversità […]”

>> LEGGI ANCHE: Eroi del Mediterraneo: Olivier Brunel protettore degli animali del Museo Oceanografico di Monaco