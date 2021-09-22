











Новый экономическо-аналитический центр создан для интеграции и профессионального развития женщин в сфере финансов в Княжестве.

Продвижение женщин в финансовой сфере — это амбициозный проект, возглавляемый аналитическим центром «Женщины Монако в финансах», который официально стартовал 15 сентября.

Аналитический центр создали две женщины: глава отдела развития компании Rosemont International в Африке Патриция Крессо (Patricia Cressot) и директор по управлению стилем жизни в Монако Джоана Дамар (Johanna Damar). Они создали цифровую платформу «Sowl Initiative», которая способствует женскому предпринимательству.

В 2020 году, желая пойти дальше, женщины решили основать аналитический центр «Réservoir de savoirs» (Резервуар знаний), который объединит частный сектор, институции и академические учреждения. К ним присоединились межминистерский делегат по правам женщин Селин Котталорда (Céline Cottalorda), а также эксперты Андреа Калабро (Andrea Calabrò) и Лоранс Ванин (Laurence Vanin).

Патрисия Крессо начала проект, основанный на простой и в то же время тревожной статистике. По данным исследования фирмы Heidrick & Struggles, во Франции в 2021 году только 7% женщин профессионально заняты в финансовом секторе, и только 6% женщин занимают руководящие должности. Однако Патрисия Крессо считает, что женщины могут предложить многое в развитии компаний: например, творческий потенциал, дипломатичность и инициативность.

Считается, что многие сотрудницы при мысли получить повышение испытывают «синдром самозванца», однако Патрисия Крессо категорична: процесс эволюции в финансах блокирует именно «стеклянный потолок».

Патрисия Крессо хочет работать над интеграцией женщин в мир финансов © Камилла Эстеве (Camille Esteve)

Интегрировать женщин в мир финансов

В задачи нового аналитического центра входит помощь и поддержка женщин, столкнувшихся с препятствиями в карьерном росте. Но не только: цель также состоит в том, чтобы познакомить женщин с миром финансов и предпринимательства, в том числе тех, у кого нет такого опыта. Патрисия Крессо отмечает, что обстановка в Монако более чем благоприятная: «В Монако проживают люди, которые позволяют создать настоящее интеллектуальное сообщество и имею желание воплощать идеи».

Как реализовать это на практике? Институт ««Женщины Монако в финансах»» развивается по четырем направлениям: ответственная экономика, женское предпринимательство, устойчивое развитие и ФинТек [1].

Вскоре появится пятое направление: человеческие ресурсы. Этот параметр особенно важен для Патрисии Крессо. «Если мы заботимся об устойчивом развитии, это отлично, но, если мы не осознаем, что значат наши действия, мы не можем быть устойчивыми в наших собственных решениях».

Институт «Женщины Монако в финансах» планирует повышать осведомленность при помощи семинаров и конференций. По крайней мере, на начальном этапе. Следующая конференция состоится в середине октября и будет посвящена теме энергетического перехода.

Но Патрисия Крессо открыта и для других событий, которые помогут в продвижении ее дела. «Ничто не стоит на месте. Мы живем в эпоху женщин! Нужно быть терпеливыми и знать, как преодолевать трудности. Мы не должны стремиться к конфронтации».

Дополнительная информация: Официальный сайт MWF

[1] Инновационные компании, использующие цифровые, мобильные технологии и технологии искусственного интеллекта для предоставления финансовых услуг более эффективно и с меньшими затратами. Источник: www.latribune.fr