











Траволаторы, общественные лифты и эскалаторы: на сегодняшний день в Монако имеется почти 140 транспортных соединений, облегчающих жизнь монегаскам и гостям Княжества. До 2025 года, планируется частично модернизировать эту сеть.

В настоящее время в Княжестве действует целая сеть из почти 140 объектов, включая 80 постоянно доступных общественных лифтов, 37 эскалаторов, 8 траволаторов и 8 лифтов для людей с ограниченными физическими возможностями. Эти объекты облегчают ежедневное передвижение жителей и гостей по городу, однако имеют тенденцию к старению: срок службы механического звена, как правило, составляет 15 лет.

В этой связи Департамент городского развития Монако (DAU) принял решение заменить шестьдесят пять механических звеньев сети к 2025 году. Таким образом, DAU хочет оснастить Княжество более эффективными, но в то же время более надежными установками, гарантируя таким образом, что городские районы будут оснащены новыми технологиями, в стремлении сэкономить еще больше энергии. «Нынешние установки будут заменены технологиями с менее энергозатратными двигателями», — сказал недавно Режис Фонтанес (Régis Fontanez), глава энергетического отдела DAU, в эфире Monaco Info.

На пути к более экологичным технологиям

Модернизация сети механических звеньев является также частью политики экомобильности и заботы об улучшении качества воздуха. Призывая гостей и жителей города передвигаться пешком, а не на автомобиле, Монако надеется сократить выбросы парниковых газов. Это особенно важно для Княжества в контексте политики энергетической трансформации и достижении цели углеродного нейтралитета к 2050 году. Ведь пройти Монако пешком с востока на запад занимаетсегодня всего 45 минут!

В 2020 году уже было заменено девять общественных лифтов, в том числе на рынке в районе Кондамин. В этом году будут обновлены 17 механических звеньев.

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