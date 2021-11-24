В этой новой серии статей Monaco Tribune рассмотрит различные переходные процессы, происходящие в Княжестве, в области цифровых технологий, энергетики и транспорта. Мы изучим влияние этих процессов на повседневную жизнь монегасков. Эта первая статья посвящена вопросу дистанционных услуг.

Упор на цифровые технологии! Уже несколько месяцев Княжество пытается упростить административные процедуры, увеличивая количество онлайн-сервисов. Начав с развертывания сети 5G и оптоволокна, Монако также развивает дистанционные услуги.

В сфере транспортных услуг, приложение Monapass позволяет отныне покупать билеты на автобус онлайн и компостировать их непосредственно на самом устройстве при помощи QR кода. Для автомобилистов были разработаны приложения Monaco Parkings и Your Monaco, которые показывают доступные места на паркингах и время в пути.

Революция происходит и в медицинской сфере, где пациенты могут записываться на прием к своему врачу непосредственно при помощи приложения Monaco Santé.

Наконец, административные процедуры должны быть упрощены благодаря введению цифрой версии ID карты и недавнему открытию сайта государственных услуг Monguichet.mc.

В ожидании необходимых поправок

Столкнувшись с этой лавиной новых услуг, пользователи разделились во мнениях. Некоторые в восторге, особенно от приложения Monapass: «Я пользуюсь им каждый день! Больше не нужно носить карточку и открывать кошелек», — пишет один из пользователей в личном сообщении.

Второй пользователь добавил: «Это очень просто, и все услуги превосходны!» Третья пользовательница сказала, что она в восторге от системы: «Такая удобная».

Другие же, напротив, подняли некоторые вопросы и ошибки, которые необходимо исправить. На нашей странице в Facebook, Серена сетует, что хотя через приложение Monapass очень просто купить билеты, но оно очень не удобно когда речь заходит о QR-коде.

Mobee / © Княжеское правительство

Жюльен Деянович (Julien Dejanovic), директор Управления по цифровым услугам, знает об этой проблеме. «Это непросто: QR-код должен находиться на расстоянии от считывающего устройства. В автобусах будут демонстрироваться видеоролики, и будут проводиться кампании, чтобы пользователи понимали, как работает эта система».

Со своей стороны, Валери, одна из наших читательниц, надеется на некоторые улучшения: «Это здорово! Но он хорошо работает только с Monaco Telecom, а Mobee и Monapass должны быть более гибкими с другими операторами, такими как Orange, Free, SFR, Bouygues и т.д.».

По этому вопросу Кристоф Пьер (Christophe Pierre), директор Департамента платформ и цифровых ресурсов, ответил: «Проблема сетевого покрытия для клиентов сторонних операторов хорошо известна в Правительстве Монако. В настоящее время проводится анализ, чтобы предложить решения в среднесрочной перспективе».

Все, что можно сделать сейчас в цифровом формате, можно также сделать и традиционным способом Жюльен Деянович, директор Управления цифровых услуг

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Неудобство для пожилых людей?

Хотя эти нюансы могут быть решены, среди пожилых людей эта цифровая революция вызывает беспокойство: «Будучи пожилым человеком, а нас в Монако много, я не могу пользоваться всеми этими цифровыми новшествами. Только вчера на почте мне сказали, что я больше не могу отправлять посылки своим внукам, которые живут в Канаде. Я должна все делать через Интернет… если я не могу этого сделать, больше никаких посылок…», — говорит одна из наших читательниц.

Жюльен Деянович успокаивает: «С одной стороны, цифровые технологии не навязываются: все, что можно сделать в цифровом формате, можно сделать и более традиционным способом. (…) Мы также предлагаем помощь по телефону 98 98 95 99, чтобы любой человек мог получить поддержку, если у него возникнут трудности. В то же время мы собираемся подумать о конкретных действиях, чтобы помочь всем тем людям, у которых нет особого желания пользоваться цифровыми технологиями, особенно нашим пожилым людям».

Директор по цифровым услугам также добавил, что в Княжестве должны быстро появиться новые сервисы. Например, заявки на предоставление жилья должны быть доступны онлайн к концу декабря. Правительство также планирует создать виртуальный держатель документов. Благодаря этому сервису, желающие пользователи смогут внести все свои документы централизованно один раз, чтобы затем они использовались разными административными службами по необходимости.

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