











21 января Княжеское правительство запустило новую инициативу в области электронного здравоохранения. Бесплатный инструмент Monaco Santé позволит всем жителям Княжества оставаться на связи с докторами.

Из-за пандемии ряд медицинских услуг в Княжестве становится электронным. Веб-сайт и приложение Monaco Santé — это ежедневная поддержка людей в их медицинских нуждах. За несколько кликов жители и даже туристы могут записаться на прием к врачу в Монако. 175 врачей, стоматологов, остеопатов и других специалистов уже предлагают визиты через сайт.

Помимо записи на прием, у сайта есть множество других функций. Monaco Santé предоставляет последние новости и здоровье, дает доступ к номерам экстренной помощи и информацию о врачах. Платформа сосредоточена на уменьшении физического контакта между пациентами и врачами, а сайт позволяет получить доступ к медицинским советам более безопасным способом.

Сегодня мы заложили основы электронного здравоохранения в Княжестве Фредерик Гента (Fréderic Genta), директор по цифровым технологиям Монако.

В будущем — больше услуг

Monaco Santé будет развиваться: появятся новые услуги, а сайт будет обновляться с учетом меняющейся ситуации в области здравоохранения. К апрелю планируется добавить функцию онлайн-консультаций: пандемия доказала, что такой формат может быть успешным.

Monaco Santé доступен на пяти языках (французском, испанском, английском, итальянском, русском) и работает на iOS и Android.