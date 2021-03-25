











Если и есть тема, которая будоражит общественность Монако, так это вопрос парковок и их доступности. Чтобы получить заветное место на паркинге, некоторым резидентам приходится ждать по несколько лет. Правительство, тем временем, активно пропагандирует экологические виды транспорта.

Хотя Монако насчитывает около 17 000 общественных парковочных мест, Княжество сталкивается с огромным количеством запросов, с которым оно с трудом справляется. В настоящее время, в списке ожидания управления общественными парковками (Parkings Publics) насчитывается около 6 000 запросов на резидентские абонементы.

«Я каждый месяц пишу в управление, чтобы понять на каком этапе находится мой запрос, и мне отвечают, что занимаются сейчас заявками, которые к ним поступили еще в 2016 году», — рассказывает Корин, 60-летняя жительница Монако, которая отчаянно пытается получить абонемент, чтобы припарковать свой автомобиль. «Мне удалось договориться о получении карты, которую я пополняю время от времени, но это стоит очень дорого, учитывая стоимость дневной парковки в Монако».

В Монако, оставлять машину на паркинге на долгое время очень проблематично, а во Франции — фактически запрещено

Более 6 000 заявок в списке ожидания

«Я считаю, что Monaco Parkings или мэрия Монако, должны обеспечить как минимум одним паркоместом каждую квартиру в домах, где нет гаража или частной парковки», — делится с нами своим мнением Рикардо, 40-летний мужчина, страдающий от сердечной недостаточности. «Даже проблемы со здоровьем не дают приоритетного права», — продолжает этот житель Княжества. По этой причине он решил арендовать закрытое парковочное место во Франции, более чем в четырех километрах от своего дома, и продал один из трех своих автомобилей. «В Монако, оставлять машину на паркинге на долгое время очень проблематично, а во Франции — фактически запрещено. Мой автомобиль оказался на штрафстоянке, всего через несколько дней парковки в Кап-д’Айе».

Очень важно найти баланс между равенством и общественными интересами

Борьба с «автомобилями-присосками»

Некоторые автомобили фактически монополизируют парковочные места, постоянно их занимая, что создает проблемы с нехваткой мест в городе. На этом фоне, Княжество ведет борьбу с этими, так называемыми «автомобилями-присосками» (франц. «voitures-ventouses»), которые занимают столь драгоценные паркоместа. На сегодняшний день таких автомобилей насчитывается около 400.

Совсем недавно Княжеское правительство выразило желание наказывать эти автомобили специальным штрафным тарифом, с надбавкой в 60 евро, но в конечном счете, решило отменить эту меру. «Я надеюсь, что конструктивный диалог может быть налажен», — объяснила Мари-Пьер Грамалья (Marie-Pierre Gramaglia), министр по вопросам экологии, городской среды и урбанизма, которая хочет пересмотреть данное решение. «Очень важно найти баланс между равенством и общественными интересами».

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Использовать автомобиль не более 15 раз в месяц

В Монако, водители, которые используют свой автомобиль максимум 15 раз в месяц, награждаются скидкой в 10 евро на ежемесячную оплату общественной парковки. Такую политику кнута и пряника часто критикуют в социальных сетях. «Я видела эти комментарии и получал письма от резидентов, выражающих недоумение», — говорит Мари-Пьер Грамалья, прежде чем напомнить нам, что «постоянное пользование автомобилем не может быть единственным вариантом передвижения в городе: политика правительства, конечно же, заключается в содействии использованию общественного транспорта и поощрении экологичной мобильности, в том числе пешей, чему в Княжестве способствует широкая сеть лифтов и эскалаторов, а также развитие сервиса Monabike».

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«Жить без машины достаточно просто в Монако, однако на мой взгляд машину необходимо иметь, чтобы ездить за покупками, выезжать за пределы Княжества, а также для любой другой надобности», — говорит 49-летняя жительница Монако. Она является собственником всего одного автомобиля, но уже 7 лет стоит в очереди на абонемент, 3 из которых в качестве резидента Монако. «Я считаю, что намерение правительства увеличить абонентскую плату за транспортные средства, которые ни разу не выезжают из паркинга, было очень справедливым, но после негативной реакции некоторых эгоистичных людей эта мера не была применена, и это очень досадно».

Некоторые резиденты, как, например, Джанфранко, покупают более экологичные, гибридные автомобили. «Я спросил в управлении общественными парковками Монако, могу ли я получить место, поскольку я не могу зарядить свою машину дома, а ближайшие зарядки находятся далеко от моего дома». Таким образом Джанфранко обязан использовать свой автомобиль на бензине: «Жаль, что Княжество, поддерживающее экологические инициативы, не всегда позволяет своим жителям их осуществлять».

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