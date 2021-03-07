











В Монако все чаще говорят о проблеме автомобилей, оставленных на слишком долгий срок без движения на общественных парковках. После введения специальных штрафных тарифов за злоупотребление пользованием общественных парковочных мест, власти Княжества решили пересмотреть решение и отправили его на доработку.

Только в январе 2021 года таких автомобилей насчитали больше 400. Те владельцы, которые не хотят переставлять свои автомобили с места на места, облагаются специальным штрафным тарифом в размере дополнительных 60 евро в месяц. В то же время существует противоречие между призывами властей меньше пользоваться личным автомобилем в городе и повышением платы за парковку, если человек оставляет его на долгий срок без движения. Мари-Пьер Грамалья, советник государственного министра Монако по вопросам экологии, городской среды и урбанизма решила отменить эту меру для ее дальнейшего пересмотра.

В этом году в центре внимания — люди, которые оформили абонемент резидента Монако, и которые не переставляли свой автомобиль более одного месяца. Эти так называемые «автомобили присоски» зачастую принадлежат тем резидентам, у которых как правило два и больше автомобилей, которыми они пользуются очень редко.

Ради большей текучести мест на парковках

Чтобы избежать ситуации, при которой эти места на общественных парковках не превращались в личные паркоместа, Княжеское правительство планирует начать общественные обсуждения с владельцами резидентских абонементов. Действительно, эти парковочные места могли бы быть освобождены для других водителей, что таким образом обеспечило бы большую текучесть мест на парковках, в то время как около 6000 тысяч человек стоят в очереди для получения резидентского абонемента. В итоге 17 000 общественных парковочных мест в Монако кажутся недостаточными. Эрик Скиаманна (Eric Sciamanna), руководитель службы общественных парковок отмечает, что «ежедневной целью сотрудников общественных парковок является обслуживание максимально большого количества людей, а пример так называемых «автомобилей-присосок» идет в разрез с этим принципом».

В ожидании развития этого вопроса важно отметить, что водители, которые используют свой автомобиль максимум 15 раз в месяц, награждаются скидкой в 10 евро на ежемесячную оплату общественной парковки.