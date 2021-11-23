Столкнувшись с постоянно растущим количеством пассажиров на линии Фонвьей — Гектор Отто, Автобусное управление Монако (CAM) может пустить новые автобусы на маршруте номер 3 со следующего года. Monaco Tribune обсудил эту возможность с Роландом де Рехневски (Roland de Rechniewski), операционным менеджером CAM.

«Линия 3 очень плохо обслуживается», «автобусы слишком маленькие», «слишком часто переполнены», «ждать приходится долго»… В течение последних нескольких недель многие пользователи жаловались на маршрут 3, соединяющий торговый центр Фонвьей (Fontvieille) с Фондом Гектора Отто (Fondation Hector Otto). Нарастает неудовлетворение, которое иногда выливается в отказ от автобусов в пользу других видов транспорта.

Маршрут 3-ей линии исключает возможность эксплуатации крупных автобусов

«Лично я уже много лет не езжу на автобусе, передвигаюсь на скутере или иногда на машине», — говорит Карло Бони (Carlo Bony). «Это намного практичнее и намного быстрее». Жан-Марк де Мониг (Jean-Marc de Monigue) согласен с этим: «Vélib» лучше, чем автобус!»

Операционный директор CAM Роланд де Рехневски знает о нехватке автобусов на 3-ей линии, одном из самых загруженных маршрутов в Княжестве. Господин де Рехневски сообщил нам, что в течение 2022 года ожидаются поставки новых автобусов, которые помогут немного разгрузить линию, обслуживающую, в частности, госпиталь.

«Мы регулярно усиливаем частоту на линиях, запуская дополнительные автобусы в часы пик», — объясняет он. «Следует также отметить, что сложность маршрута номер 3 не позволяет нам запустить те же автобусы, что и на линиях 1 и 2. Мы должны адаптировать транспортные средства».

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«Очень долгое ожидание» © Monaco Tribune

Половина автобусов — гибридные. Монако ждет электрические

В связи с этим, а также в ожидании поставки первых электробусов [прим. MT: первые электрические микроавтобусы уже курсируют в Монако для перевозки посетителей нового пляжа Ларвотто], CAM продолжает обновлять свой автобусный парк. «Из 45 наших транспортных средств половина функционируют на гибридных двигателях», — говорит Роланд де Рехневски. «С момента поставки наших последних автобусов в 2018 году мы не заказали ни одного. В конце концов, у нас будут только гибридные автобусы и электробусы».

В таком маленьком государстве, как Монако… мы должны полагаться на надежное решение.

Однако, полная замена автобусного парка на электробусы займет время. Для сравнения, если дизельный автобус стоит в среднем 250 000 евро (без НДС), а гибридный — 380 000 евро (без НДС), то цена электробусов приближается к полумиллиону евро. Поэтому замена будет постепенной.

«В таком маленьком государстве, как Монако, с частыми перевозками и обязательствами по обслуживанию, нам необходимо надежное решение. Сегодня для зарядки электрического автобуса требуются огромные мощности. 16-амперной зарядной розетки недостаточно». Но, как сказал нам Роланд де Рехневски, хотя поставка электробусов займет еще некоторое время, CAM выступит с официальным заявлением по этому вопросу в течение 2022 года. «Вас ждет сюрприз. Но пока я не могу сказать больше».

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