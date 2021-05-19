











Монако представил свои новые электрические зарядные станции Monaco On, разработанные и созданные Княжеским правительством для поощрения потребителей к покупке электромобилей. Они должны позволить Монако, которое очень активно работает в этом направлении, стимулировать потребителей к переходу на полностью электрические автомобили в ближайшие месяцы и годы.

Электромобили — это хорошо, но потенциальные покупатели в последние годы говорили одно и тоже: «Да, это хорошо, я готов купить электромобиль, но проблема заключается в подзарядке…». Начиная с 1994 года, Княжеское правительство проводит активную политику в направлении развития экомобильности. Существует множество мер по стимулированию использования электромобилей, включая субсидии на покупку, бесплатную зарядку и наземную парковку, сниженные тарифы на общественные паркинги, а также бесплатную ежегодную регистрацию.

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Последние новости? Княжество представило Monaco On, новую сеть электрических зарядных терминалов в ярко-желтых цветах, которые обладают более мощными и быстрыми зарядными батареями. Эти станции являются абсолютно бесплатными и их с легкостью можно найти по всему Монако: на улицах, а также на паркингах Казино, Гримальди Форума, Портье и совсем скоро в торговом центре Фонвьей. Наконец-то появилось устойчивое решение для обладателей электромобилей?

Электротакси в Монако

Станции быстрой зарядки Monaco On расположены по всему городу

«Развертывание терминалов началось более года назад», — объясняет Виржини Хаше Венсено (Virginie Haché Vincenot), руководитель проекта «Энергетическая трансформация Монако». «Сегодня мы открыли 140 зарядных станций Monaco On на общественных парковках и 11 станций на улицах Княжества (где каждая станция позволяет одновременно подзаряжать два автомобиля, что в действительности составляет 22 пункта подзарядки). К июню у нас будет еще шесть», — добавляет Виржини.

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Чем зарядные станции Monaco On отличаются от старых? Разница в скорости перезарядки. Каждый терминал обладает мощностью в 22 кВт·ч и может зарядить батарею Renault ZOE с 20% до 80% всего за 1 час 26 минут. Этого времени достаточно, чтобы сделать покупки в супермаркете или оставить машину перед поездкой на работу. Ведь с Monaco On можно пользоваться бесплатной парковкой, пока автомобиль заряжается.

Монакский автобус на диестере, биодизельном топливе, смеси дизеля и метилового эфира растительного масла

Городские транспортные средства становятся все более «зелеными».

«Мы рассчитываем на гражданскую сознательность желающих подзарядиться, которые не будут занимать терминалы слишком долго», — ответила руководитель проекта в ответ на жалобы жителей Монако. Многие регулярно сетуют на то, что зарядные терминалы постоянно заняты. «Каждый житель сможет рассчитывать на терминал в пределах 150 метров от своего дома, вместо былых 300 метров», — добавляет она. «Благодаря приложению, с интегрированной виртуальной картой, каждый сможет в реальном времени отследить наличие свободных мест».

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В то время как всего 8% (7,5% в декабре прошлого года) всего автопарка Монако составляют электрические или гибридные автомобили, в государственном секторе эта цифра составляет почти 50%. Как говорит Марк Леа (Marc Lea), директор почтового ведомства Монако, автомобили Княжеской почты уже «почти на 70% электрические». Помимо автобусов и такси, в Монако постоянно увеличивается количество электромобилей. Станет ли Монако полностью «зеленым государством»? Похоже, что все к этому идет.

В последние годы время перезарядки значительно уменьшилось