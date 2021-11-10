











Обзор самых важных новостей за 9 ноября.

Приложение Carlo расширяется в Испании. Получив «ультрапозитивную» оценку, приложение Carlo расширяется в Испании, а точнее в городе Вальядолид. Городской менеджер Монако Килиан Бурсье (Kilian Bourcier,) рассказал Monaco Info, что «с момента создания Carlo было потрачено более 13,5 миллионов евро».

Этот успех побудил правительство повторить акцию с подарочными сертификатами к рождественским праздникам, которые можно потратить через приложение Carlo. Более 25 категорий и 320 магазинов, новые функции: приложение постоянно развивается, чтобы удовлетворить запросы пользователей и стимулировать местную торговлю.

Монегасская ассоциация по проблемам закисления океана меняет свое название. Теперь правильная аббревиатура — OACIS, а не AMAO. Монегасская ассоциация по закислению океана, поддерживаемая Фондом Князя Монако Альбера II, официально сменила название. Теперь организация называется Ассоциацией «Закисление и другие изменения океана — воздействие и решения».

Решение было принято для того, чтобы расширить сферу деятельности ассоциации, которая сосредоточена не только на борьбе с закислением океана, но и климатических изменениях в целом.

Государственный министр посетил новые помещения Межминистерской делегации по цифровому переходу. 8 ноября государственный министр Пьер Дарту ( Pierre Dartout) и министры Патрис Селларио (Patrice Cellario) и Дидье Гамердингер (Didier Gamerdinger) посетили новые посещения Межминистерской делегации по цифровому переходу (DITN).

Теперь организация объединяет три своих департамента в одном месте. Основным направлением деятельности DITN является работа со всеми партнерами и услугами, направленными на дигитализацию Княжества.