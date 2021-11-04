











Обзор главных новостей за 4 ноября.

Чистая энергия — в центре внимания на Е-ралли. Во время Е-ралли, которое состоялось 22 октября, участники по прибытии в Княжество должны были найти пункт подзарядки электромобилей ​​Monaco ON. Это возможность поощрения более экологического способа передвижения на ежедневной основе.

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Какие сектора предлагают работу? В материале Monaco Info глава службы занятости Эммануэль Селларио-Флорио (Emmanuelle Cellario-Florio) рассказывает о преимуществах экономической зоны Монако.

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«Ноябрь без табака»! Традиционно последний месяц осени бросает курильщикам вызов: оставить вредную привычку навсегда. Запущенная в 2016 году инициатива в области общественного здравоохранения направлена на повышение осведомленности курильщиков о преимуществах сокращения или полного прекращения потребления табака.

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Бонусы Carlo возвращаются! Вы уже слышали о приложении Carlo? Мобильная программа дает бонусы покупателям, которые предпочитают местную продукцию. За каждую покупку возвращается кэшбэк. В 2020 году Княжеское правительство предложило жителям 10 тысяч подарочных сертификатов через Carlo. Учитывая успех кампании, в конце года она была продлена.

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EasyJet возвращает маршрут между Ниццей и Тенерифе. В среду авиакомпания вновь запустила маршрут между Ниццей и Тенерифе по цене от 29 евро. Вылеты запланированы на среду и субботу в 14.10 с прибытием в 17.10, а обратные рейсы отправляются с Канарских островов в 18.00 и приземляются в 11.00 в Ницце.

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