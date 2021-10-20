











Институт статистики и экономических исследований Монако (IMSEE) опубликовал дополнительный отчет о зависимостях среди молодых людей в возрасте 16 лет.

Табак, алкоголь, электронные сигареты, азартные игры, онлайн-ставки, каннабис. Это зависимости, с которыми молодые люди начинают сталкиваться в старших классах.

Институт статистики и экономических исследований Монако начал исследование, которое дополняет данные Европейского проекта опроса школьников по проблемам алкоголя и наркотиков (EPSAD). Последний был проведен в 2020 году, чтобы изучить тенденции зависимостей молодежи по всей Европе.

Что говорит исследование

Анонимную анкету заполнили все 16-летние подростки, посещающие школы Монако. В целом в опросе приняли участие 428 учеников. По результатам анкеты эксперты получили следующие данные:

45% опрошенных заявили, что пробовали табак (42% в среднем по Европе). Это один из самых низких показателей за всю историю наблюдений.

63% респондентов признались, что пробовали электронные сигареты (40% в среднем по Европе). Таким образом, Монако оказалось на втором месте среди стран Европы.

Девять из десяти опрошенных уже пробовали алкоголь (восемь из десяти в Европе). Но только 27% участников опроса употребляли более пяти напитков за вечер в течение месяца (по сравнению с 35% в Европе). Эта тенденция остается стабильной.

22% молодых людей сообщили, что пробовали каннабис (18% в Европе). Таким образом, молодежь Монако занимает четвертое место в Европе.

27% респондентов играли в азартные игры онлайн в последние 12 месяцев (22% в Европе). Монако оказалось на шестом месте в общеевропейском рейтинге.

Наконец, молодые жители Монако занимают первое место в Европе, когда речь идет о социальных сетях: 98% респондентов проводят там не менее получаса ежедневно.