











23 сентября в Монако прошла конференция, посвященная зависимостям старшеклассников: табак, алкоголь, конопля, интернет и социальные сети… Институт статистики и экономических исследований Монако (IMSEE) обобщил итоги исследования.

Опрос проводился в апреле прошлого года среди всех старшеклассников Княжества. Основной результат исследования таков: с 2007 по 2019 год потребление табака, конопли и алкоголя среди старшеклассников снизилось. В 2019 году 93% старшеклассников пробовали что-то из вышеперечисленного.

Снижение потребления табака

Алкоголь остается наиболее употребляемым веществом: 9 из 10 учащихся старших классов пробовали алкогольные напитки, при этом 10% употребляют алкоголь регулярно — более десяти раз в месяц. Постепенно происходит отказ от табака в пользу электронных сигарет. Только 13% старшеклассников курят сигареты ежедневно. Каннабис регулярно употребляют 5% старшеклассников, в основном парни. В докладе отмечается, что 19% старшеклассников, употреблявших каннабис в течение последних двенадцати месяцев, могут быть подвержены риску тяги к веществу или даже зависимости.

Неудивительно, что с 2007 по 2019 год резко возросли масштабы использования интернета. «Большинство старшеклассников ежедневно проводят несколько часов в социальных сетях, и этот почасовой объем увеличивается в выходные и праздничные дни», — говорится в отчете.

Тенденции употребления алкоголя, табака и каннабиса снижаются, однако Институт статистики и экономических исследований Монако напоминает об опасностях, которые несут в себе зависимости, возникшие в подростковом возрасте. Ознакомиться с полным отчетом можно на сайте IMSEE.