











Отопление и охлаждение зданий с помощью вод Средиземного моря: вызов, который перед собой поставило Княжество Монако еще в далеком 1963 году. Тогда первый тепловой насос для нагрева городского водопровода морской водой был установлен на водноспортивном стадионе имени Ренье III. Сегодня талассотермия является неотъемлемой частью энергетического перехода Монако в рамках достижения им углеродной нейтральности к 2050 году.

В Монако на энергию, потребляемую в зданиях, в частности на отопление, приходится 37% выбросов парниковых газов всей страны. На ряду с выхлопными газами и бытовыми отходами, отопление остается одним из основных источников загрязнения в Княжестве. Правительство Монако концентрирует свои действия, чтобы сократить выбросы парниковых газов на 55% к 2030 году.

Подключив многочисленные здания к талассотермальной сети, Княжеское правительство надеется значительно сократить потребление ископаемых видов топлива, таких как мазут (использование которого будет запрещено в Княжестве с 2022 года).

Голубое золото Средиземноморья

Талассотермальная энергия генерируется посредством нагревания городского водопровода с помощью морской воды, взятой из местности, где ее температура поднимается до 14°C. Это экологически чистый и неисчерпаемый источник энергии, который выделяет очень мало парниковых газов. Прекрасная альтернатива мазуту, который до сих пор доставляется в Монако грузовиками — транспортом, выделяющим еще больше CO2.

В начале июня правительство Монако убрало последний нефтяной котел из своих общественных зданий, чтобы перейти на возобновляемые источники энергии. В Монако Форум Гримальди, Океанографический музей и учреждения группы Société des Bains de Mer в настоящее время отапливаются с помощью этого настоящего «голубого золота» — вод Средиземного моря. Сейчас в Монако насчитывается более 80 тепловых насосов на морской воде.

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Эффективная система по доступной цене

«Талассотермальная энергия сокращает выбросы парниковых газов на 80% по сравнению с использованием мазута», — говорит Виржини Аше Венсено (Virginie Haché Vincenot), руководитель отдела финансов и инноваций рабочей группы по энергетическому переходу Монако (MTE). «Талассотермальная энергия также остается гораздо более эффективной для отопления, чем простые электрические радиаторы. Действительно, система производит 4 кВт/ч тепловой энергии на 1 кВт/ч потребленной электроэнергии.

«Система также не оказывает негативного влияния и на море, где вода откачивается и затем сбрасывается: технология связана с гораздо меньшими рисками, чем геотермальная энергия, которая требует бурения», — продолжает Виржини.

Княжеское правительство также субсидирует талассотермальную сеть, предлагая более привлекательные тарифы по сравнению с газом и мазутом. «Таким образом, каждый может внести свой вклад в энергетический переход Монако, не тратя на это целое состояние», — говорит член MTE.

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«Когда к 2023 году мы подключим к талассотермальной сети все здания, запланированные к строительству, мы сократим выбросы парниковых газов на 7%», — говорит Виржини Аше Венсено. В настоящее время целью Княжества является расширение этой сети, «несмотря на определенные ограничения, связанные со строительством инфраструктуры».

«С 1960-х годов талассотермия является настоящим монакским ноу-хау», — резюмирует Виржини. Княжество также вдохновило город Марсель. «Талассотермальная энергия остается эффективным решением для обеспечения энергией прибрежных городов во всем мире, — добавляет она, — даже воды озер можно использовать для отопления зданий, как это уже происходит в Женеве».

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