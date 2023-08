8 projets de construction à connaître à Monaco

La Principauté est en métamorphose constante. Monaco Tribune vous présente 8 actuels projets en chantier.

Pour vivre à Monaco, il faut accepter la présence de grues et de chantiers quasi-permanents dans le paysage urbain. Au total, plus d’une trentaine sont en cours. Certains sont titanesques, d’autres moins. Retour sur 8 d’entre eux qui ont attiré notre attention.

1. Nouveau Centre Hospitalier Princesse Grace

La future extension du Centre Hospitalier Princesse Grace © AIA Life Designers – NMI – AIA Ingénierie – Tractebel

Le futur de l’actuel CHPG est en pleine construction. Moderniser l’établissement et agrandir sa capacité d’accueil en est le principal objectif. Le projet prévoit de construire de nouveaux bâtiments accueillant 394 lits, un secteur de psychiatrie de 66 lits, une « unité tiroir » de 28 lits, une quinzaine de salles d’opération ainsi qu’un parking de 650 places automobiles et 180 places deux-roues. Les travaux ont bien commencé et, sur le site internet du CHPG, on prévoit un aboutissement total à « l’horizon 2032 ».

Le Prince Albert II inaugure le nouveau service d’urgences du CHPG

2. Testimonio II

Les deux tours Testimonio et Testimonio II. © DR

Débuté en 2017, le chantier devrait prendre fin en 2024. À la clé, deux tours comprenant 378 appartements, une crèche de 50 berceaux – inaugurée par le Prince Albert II et la Princesse Charlène il y a quelques mois – un nouveau site pour l’École Internationale de Monaco qui pourra accueillir 700 élèves et plusieurs villas de luxe et appartement privés. Testimonio II se tient d’ailleurs sur le dernier grand terrain constructible de la Principauté, entre le boulevard d’Italie et l’avenue Princesse Grace.

3. La Villa Carmelha

© Direction de la Communication / Manuel Vitali

C’est une tour d’habitation dans le quartier de La Rousse qui accueillera 25 foyers monégasques, tout en bois. Sa conception est originale puisqu’elle relève d’une première en Europe. Le défi de construire un bâtiment sans grue, si utile habituellement. Une méthode canadienne est donc utilisée par les ouvriers qui, grâce à un monte-charge et à un mur de protection, peuvent construire, étage par étage, la future tour. Sa livraison est prévue pour le début d’année 2024.

4. Nouveau collège dans l’Ilot Pasteur

Les premiers ouvrages rendus de l’Ilot Pasteur sont attendus pour 2024. © OTAIS

2024 sera une année chargée en livraison de bâtiments. Au courant de l’an prochain, un nouveau collège et la nouvelle Médiathèque de Monaco devraient voir le jour au sein de l’Ilot Pasteur, un gigantesque complexe de plus de 100 000m2 en construction depuis 2016. Situé sur le terrain de l’ancienne voie ferré, le chantier est colossal et rempli de promesses. En plus du collège – venu remplacer le collège Charles III jugé vieillissant – et de la médiathèque qui devrait ouvrir en 2025, il comprendra une salle de danse, de musique, l’Espace Léo Ferré, des bureaux domaniaux et un grand parking.

Quels sont les 10 grands projets de la Mairie de Monaco ? Georges Marsan nous répond

5. « Larvotto Supérieur »

Le projet « Larvotto Supérieur ». : un immeuble de 35 logements. © Mairie de Monaco

L’an dernier, ce n’était encore qu’un projet. Cette année, le Gouvernement Princier commence les travaux par la poursuite des sondages préparatoires à la réalisation de l’opération immobilière au coeur du quartier : la construction d’un immeuble d’habitation de 35 logements sur la parcelle située entre le 17 et le 21 boulevard du Larvotto. Du 7 août au 8 septembre 2023 entre 9h00-12h30 et 14h00-18h00, la circulation sera alternée sur cette partie du boulevard.

Tout savoir sur les quartiers de Monaco

6. Projets de la SBM

Le Blue Bay devrait être entièrement rénové. © SBM

La Société des Bains de Mer a de nombreux projets dans les tuyaux. Parmi eux, la rénovation du Blue Bay, le restaurant étoilé du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort. « A partir du mois de juin 2023, la Vigie sera ouverte toute la journée, jusqu’à 19-20 heures et la restauration du soir sera assurée par un nouvel établissement, indique-t-il. Nous allons aussi rénover le Blue Bay, pour que le restaurant corresponde davantage au cadre attendu d’un deux étoiles », développait l’ancien Président-Délégué du groupe, Jean-Luc Biamonti. Un projet étalé sur deux ans, qui sera conjugué à la fermeture du Petit Casino de l’hôtel. Les chambres du Monte-Carlo Bay et de l’Hermitage devraient également être refaites dans les prochaines années.

La Société des Bains de Mer va acquérir un hôtel à Courchevel

7. Surélévation du bâtiment de la Sûreté Publique

La fin du chantier est prévue pour l’année 2023. © Gabriel Viora / Architecte DPLG

C’est un chantier assez impressionnant dans le quartier de la Condamine. À deux pas de la Bibliothèque Louis Notari et du Quai Albert Ier, le bâtiment de la Sûreté Publique est en pleine surélévation. La fin des travaux est espérée au terme de l’année 2023, malgré un retard pris ces dernières années. En attendant, un bâtiment provisoire a été construit en face du Stade Louis-II pour y accueillir les effectifs de la Police monégasque jusqu’en novembre 2023. Les fonctionnaires pourront ainsi réintégrer les locaux modernisés rue Suffren Reymond à partir de cette date.

8. Mareterra

Les travaux sont en cours mais voici à quoi devrait ressembler cette nouvelle extension en mer. © DR

C’est un chantier colossal avec, à la clé, une nouvelle extension en mer. Il s’agit là d’un agrandissement de sic hectares, soit 3% du territoire monégasque, directement gagnés sur l’eau depuis l’Anse du Portier. Cinq nouveaux immeubles de luxe, 14 villas, un espace commercial, un nouveau port, un parking public de 165 places et un parc végétalisé verront le jour, entres autres infrastructures. Un projet qui se veut éco-responsable avec la promesse de plantation de 800 arbres, la création de nids d’oiseaux et d’hôtels à insectes, ainsi que de 600 mètres de piste cyclable et de 19 000 m2 de zone piétonne. L’installation de 9 000 m2 de panneaux solaires est également prévue. Fin de chantier en 2025 !

Place Princesse Gabriella, Promenade Prince Jacques… Découvrez les noms de rues du projet Mareterra