Le Prince Albert II et la Princesse Charlène inaugurent officiellement la crèche du Testimonio

Ouverte depuis le 3 janvier 2023, cette crèche est la treizième structure d’accueil en Principauté pour les enfants de 0 à 3 ans.

Il y avait foule dans la crèche du Testimonio ce mercredi. Pour inaugurer la nouvelle structure d’accueil, le Maire de Monaco, Georges Marsan, a accueilli le Couple Princier et de nombreux représentants institutionnels de la Principauté.

Autour du Couple Princier et du maire Georges Marsan étaient notamment présents Patrice Cellario, Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur, Brigitte Boccone-Pagès, Présidente du Conseil National, Monseigneur Guillaume Paris, Vicaire Général de Monaco et Yvette Lambin Berti, Secrétaire d’Etat – © Eric Mathon / Palais Princier

Guidés par la directrice de la structure, Karine le Roch, le Prince Albert II et la Princesse Charlène ont pu visiter les lieux, déjà occupés par une vingtaine de jeunes enfants. L’occasion également de rendre visite au personnel de la crèche, une équipe de 18 personnes.

© Eric Mathon / Palais Princier

C’est au cœur de la Tour Elsa de l’immeuble Testimonio II que la crèche s’est installée. Une cinquantaine de berceaux composent la treizième structure d’accueil de la Principauté. Terrasse, cours, mobilier adapté… Les tout petits profitent même d’un « Jardin des senteurs », pour favoriser encore un peu plus leur éveil.

©Eric Mathon / Palais Princier

Plus globalement, le lieu est un petit bijou d’aménagement. Tout est pensé pour faciliter la vie des bébés et de leurs parents avec un accès pour les landaus, un dépose-minute devant la structure et un accès pour les personnes à mobilité réduite. Cette crèche est la troisième plus grande de la Principauté.