La crèche du Testimonio vient d’ouvrir ses portes

Cette nouvelle structure peut accueillir cinquante enfants.

C'est un pas de plus vers l'engagement pris par la Mairie de Monaco : proposer plus de places disponibles en crèches collectives et une offre géographiquement mieux adaptée aux besoins des familles, face à l'augmentation de la demande.

Ce mardi 3 janvier, la crèche du Testimonio a donc ouvert ses portes. Equipée de cinquante berceaux, elle accueille les enfants âgés de 0 à 3 ans.

Cette nouvelle structure, construite au sein de la Tour Elsa de l'immeuble Testimonio II, s'adresse en priorité aux enfants monégasques et aux résidents des quartiers de Saint-Roman et du Larvotto.

Cette crèche est la 13e structure d'accueil de la Principauté, mais la Mairie ne compte pas s'arrêter en si bon chemin pour tranquilliser les jeunes parents. Au cours de cette année 2023, le Palais Honoria, situé sur le Boulevard de Belgique, accueillera 30 enfants supplémentaires. Pour rappel, les futurs immeubles Grand Ida et Bel Air comprendront eux aussi une crèche chacun.

Informations et inscriptions sur le site internet de la mairie.