Des timbres inédits seront proposés à la vente et de jolies expositions thématiques animeront les Terrasses de Fontvieille.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les philatélistes et les passionnés d’histoire, plus généralement. Sur les Terrasses de Fontvieille, tout près du Musée des Timbres et des Monnaies, se tiendra MonacoPhil 2022, l’évènement philatélique international.

Du 24 au 26 novembre, le public pourra découvrir gratuitement plus de 100 timbres proposés par le Musée des Timbres et des Monnaies, mais aussi deux expositions thématiques. L’une sur l’Inde et l’autre sur l’histoire postale de la Grande Armée de Napoléon Ier, avec notamment la collection spécialisée du Prince Albert II.

Cinq nouvelles émissions

Pour les collectionneurs, l’Espace Léo Ferré accueillera des négociants et il sera possible d’acheter quatre encarts en tirage limité et cinq nouvelles émissions de l’Office des Timbres :

Le bloc MonacoPhil 2022 axé sur Napoléon Ier et sa rencontre avec Honoré V

Le bloc de l’émission philatélique commune entre Monaco et les Terres australes et antarctiques françaises, sur la thématique d’Albert Ier

Un bloc hommage à Sa Majesté la Reine Elizabeth II

Un timbre pour les 10 ans de la Fondation princesse Charlène de Monaco

Un timbre sur la mission dans l’océan Indien des Explorations de Monaco

Cerise sur le gâteau, un « passeport philatélique » sera à compléter lors de l’évènement pour participer, une fois complet, à une tombola qui offrira des lots prestigieux aux vainqueurs.

LIRE AUSSI : Un décor de carte postale : Fontvieille

L’évènement ouvrira de 10 heures à 17h30, du 24 au 26 novembre sur les Terrasses de Fontvieille.