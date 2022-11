Alle Terrasses de Fontvieille sarà possibile acquistare francobolli inediti e ammirare meravigliose mostre a tema.

Presso le Terrasses de Fontvieille, vicino al Museo dei francobolli e delle monete, si terrà l’evento filatelico internazionale MonacoPhil 2022. È un appuntamento imperdibile per tutti i filatelici e in generale per tutti gli appassionati di storia.

Dal 24 al 26 novembre il pubblico potrà scoprire gratuitamente oltre 100 francobolli offerti dal Museo dei francobolli e delle monete e ammirare due mostre a tema. Una mostra è dedicata all’India mentre l’altra alla storia postale della Grande Armata di Napoleone I, che comprende la collezione speciale del Principe Alberto II.

Cinque novità

L’Espace Léo Ferré accoglierà commercianti di francobolli per i collezionisti, che potranno valutare di acquistare quattro album in edizione limitata e cinque nuove emissioni dell’Ufficio dei francobolli:

La busta MonacoPhil 2022 incentrata su Napoleone I e il suo incontro con Onorato V

La busta con Alberto I dell’emissione filatelica comune di Monaco e delle Terre australi e antartiche francesi

La busta in onore di Sua Maestà la Regina Elisabetta II

Il francobollo per i 10 anni della Fondazione Principessa Charlène di Monaco

Il francobollo della missione nell’Oceano Indiano delle Esplorazioni di Monaco

Per concludere, come ciliegina sulla torta, sarà fornito un “passaporto filatelico” da completare durante l’evento per poter partecipare, una volta completato, a una tombola con in palio premi prestigiosi.

L’evento si svolgerà dalle 10:00 alle 17:30 dal 24 al 26 novembre presso le Terrasses de Fontvieille.