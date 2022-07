L’un se trouve directement sur le lungomare, sur la promenade Marconi, et le deuxième au cœur de la vieille ville.

Vintimille est bien décidé à se moderniser et à se donner un tout autre visage. Pour l’aider, la nouvelle Marina, Cala del Forte, située à l’ouest de la ville, vient lui proposer une occasion inespérée. En effet, elle est le troisième port de Monaco après que la Principauté est devenue concessionnaire pour 85 ans.

Ainsi, après avoir terminé les travaux et inauguré la nouvelle Marina l’été dernier, il ne manque plus qu’à la nouvelle zone, les infrastructures nécessaires à l’accueil des plaisanciers. Dans les prochains mois, deux nouveaux restaurants viendront enrichir l’offre.

Le DRY Ventimiglia

Sur la place Marconi, le nouveau restaurant se trouvera au pied de la vieille ville et à l’embouchure de la Roya. Pour ceux qui connaissent, le restaurant remplacera l’ancien Oblò cafè.

Parfaitement en adéquation avec le lieu, la déco du restaurant compte s’inspirer de la Ligurie, tout en nuance de bleu et de blanc. Un style à contre-courant des autres restaurants DRY, situés à Milan, très modernes et citadins.

Côté cuisine, les pizzas qui ont fait le succès des restaurants milanais seront à l’honneur et pour profiter de l’ambiance en bord de mer, un large choix de cocktails seront proposés.

Le Venti

Plus haut, dans la vieille ville, sur la place Colletta, c’est le restaurant Venti qui s’installera à côté de l’église. Le lieu a vocation à devenir le restaurant le plus romantique de la ville avec une ambiance chaleureuse. Alors qu’à l’intérieur, les salles rappelleront l’intérieur d’un chic bateau en bois, le patio permettra de dîner aux chandelles, entouré d’oliviers et d’un éclairage tamisé.

Le chef du restaurant Diego Pani proposera « une cuisine tournée vers la Méditerranée, berceau des cultures. » L’huile d’olive sera aussi mise à l’honneur avec notamment la variété d’olives Taggiasca.