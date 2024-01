Il Governo del Principe raccomanda la vaccinazione contro il papilloma virus

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità , il cancro al collo dell’utero è il quarto a livello mondiale, ma anche la quarta causa di decessi per tumore nelle donne.

Con l’inizio del nuovo anno, il Governo del Principe mette in guardia dai pericoli del papilloma virus (o HPV: Human Papilloma Virus), un virus particolarmente contagioso che attacca la pelle e le mucose. “Il 90% di uomini e donne contrae un’infezione legata all’HPV almeno una volta nella vita. Il pericolo più grande è che questo virus passa inosservato, ma può portare allo sviluppo di tumori a livello orale e genitale”.

Il papilloma virus è infatti la prima causa di cancro dell’utero, responsabile di oltre mezzo milione di casi in tutto il mondo, con 340.000 decessi nel 2020. “Le donne non sono le uniche vittime: su 10 tumori causati dall’HPV, 4 colpiscono gli uomini”, aggiunge il Governo, che ricorda che da dicembre 2023 “la vaccinazione contro l’HPV è completamente rimborsabile per tutti gli iscritti alla previdenza sociale monegasca”.

Un vaccino contro il cancro

Il Governo invita i genitori a fare vaccinare le proprie figli e i propri figli dall’età di 11 anni. Sono necessarie due dosi a distanza di sei mesi, senza alcun ulteriore richiamo.

“Il vaccino che consigliamo per i vostri figli è sul mercato dal 2006 e si basa su una tecnologia tradizionale. Il vaccino attiva le difese immunitarie contro le proteine del virus, impedendo a questo di entrare nell’organismo. È raccomandato dall’OMS sia per le ragazze che per i ragazzi”.

