Le Gouvernement Princier encourage à la vaccination contre le papillomavirus

Le papillomavirus est la première cause du cancer de l’utérus, responsable de plus d’un demi-million de cas dans le monde, et 340 000 morts en 2020. © Unsplash

L’Organisation Mondiale de la Santé estime que le cancer du col de l’utérus est la 4ème cause de cancer dans le monde, mais aussi la 4ème cause de décès par cancer chez la femme.

En ce début d’année, le Gouvernement Princier met en garde contre les dangers des papillomavirus humains (ou HPV : Human Papilloma Virus), ces virus très contagieux qui infectent la peau et les muqueuses. « 90% des hommes et des femmes auront dans leur vie au moins une infection liée au HPV. Le grand danger vient du fait que ce virus passe inaperçu mais peut provoquer des cancers au niveau oral et génital. »

Les papillomavirus est la première cause du cancer de l’utérus, responsable de plus d’un demi-million de cas dans le monde, et 340 000 morts en 2020. « Les femmes ne sont pas les seules touchées : sur 10 cancers causés par le HPV, 4 toucheront les hommes », ajoute le Gouvernement, qui rappelle que depuis le mois de décembre 2023, « la vaccination contre les HPV est remboursée à 100 % pour tous les assurés sociaux monégasques. »

Un vaccin anticancer

Le Gouvernement invite les parents à faire vacciner leurs jeunes filles et les jeunes garçons, dès l’âge de 11 ans. Deux doses espacées de six mois sont nécessaires, sans aucun rappel ultérieur.

« Le vaccin que nous proposons à votre enfant est sur le marché depuis 2006 et repose sur une technologie classique. Ce vaccin déclenche l’activation des défenses contre les protéines du virus afin d’empêcher l’introduction du virus dans l’organisme. Ce vaccin est recommandé par l’OMS pour les filles comme pour les garçons. »

