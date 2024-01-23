Княжеское правительство призывает к вакцинации от папилломавируса

Папилломавирус является первой причиной рака матки. В 2020 году он стал причиной полумиллиона случаев заболевания и 340 000 смертей. © Unsplash

Всемирная организация здравоохранения считает, что рак шейки матки является четвертой причиной онкологических заболеваний в мире, а также четвертой причиной смерти от онкологии у женщин.

В начале этого года княжеское правительство предупреждает об опасности папилломавируса человека (HPV), очень контагиозного вируса, инфицирующего кожу и слизистую. «90% мужчин и женщин за свою жизнь хоть один раз заражались HPV. Главная опасность заключается в том, что этот вирус незаметен, но может вызывать онкологические заболевания рта и половых органов.»

Папилломавирус является первой причиной рака матки. В 2020 году он стал причиной полумиллиона случаев заболевания и 340 000 смертей. «Вирус опасен не только для женщин: из 10 случаев онкологических заболеваний, вызванных HPV, 4 приходится на мужчин», добавляет правительство, напоминая, что с декабря 2023 года «вакцинация от HPV полностью возмещается всем застрахованным в системе социального страхования Монако.»

Вакцина от онкологических заболеваний

Правительство призывает родителей делать прививки мальчикам и девочкам, начиная с 11 лет. Необходимы две дозы прививки с интервалом в шесть месяцев без последующих повторений.

«Вакцина, которую мы предлагаем вашему ребенку, применяется с 2006 года и основана на классической технологии. Она активирует защитные функции от протеинов вируса, препятствуя их попаданию в организм. Вакцина рекомендована ВОЗ как для мальчиков, так и для девочек.»

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