Le CHPG révolutionne l’accès aux soins pour les personnes handicapées

Dans les couloirs du Centre Hospitalier Princesse Grace, une révolution silencieuse mais profonde transforme l’accueil des personnes en situation de handicap, avec la signature d’une charte novatrice qui redéfinit l’excellence médicale inclusive.

Sous l’impulsion du Dr Valérie Bernard, Chef du service de Médecine Physique et Réadaptation, et de Damien Aime, Attaché de direction au Cap Fleuri, le CHPG a orchestré une véritable symphonie de l’inclusion. Ce groupe de travail pluridisciplinaire, réunissant médecins, soignants, administratifs et représentants des usagers, a tissé une nouvelle toile de soins adaptés.

Cette initiative s’inscrit harmonieusement dans la politique nationale Handipact, lancée en décembre 2023 par le Gouvernement Princier, témoignant d’un engagement sans faille pour une Monaco accessible à tous.

Des mesures concrètes, une vision humaniste

Le CHPG ne se contente pas de promesses éthérées. Les actions prennent forme avec une élégance pragmatique :

Un numéro unique (+377 97 98 82 88) et un formulaire digital anticipent les besoins spécifiques avant même l’arrivée à l’hôpital

Des parcours personnalisés, sculptés sur mesure pour chaque patient, abolissent l’approche standardisée

Des « fiches réflexes », véritables boussoles comportementales, guident l’ensemble du personnel vers une excellence relationnelle

Une charte d’accueil gravée dans le marbre des engagements, formalisant une promesse d’humanité et de respect

L’art de soigner au-delà des différences

Les murs du CHPG respirent désormais une nouvelle philosophie où chaque détail compte : de la hauteur idéale pour s’adresser à une personne en fauteuil roulant, à l’articulation claire pour les malentendants, en passant par l’autorisation des chiens guides dans tous les espaces publics.

Cette transformation dépasse le simple aménagement architectural. Elle incarne une métamorphose culturelle profonde où l’estime de soi du patient devient un élément thérapeutique à part entière.

Lionel Galfré: « On doit sortir de la vision uniquement sociale du handicap »

Le Gouvernement Princier célèbre ces avancées comme les premiers jalons d’une réflexion permanente sur l’accessibilité aux soins. Cette charte n’est pas un point d’arrivée mais le début d’un voyage vers une Principauté où l’excellence médicale rime avec inclusion universelle.