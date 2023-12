Lionel Galfré: « On doit sortir de la vision uniquement sociale du handicap »

Lionel Galfré est conseiller technique auprès du département des Affaires sociales et de la santé - © Radio Monaco

Lionel Galfré s’est exprimé au micro de Radio Monaco.

Monaco lance un nouveau plan national pour devenir exemplaire en matière d’inclusion des personnes en situation de handicap. Baptisée « Handipact, je suis prêt ! », cette stratégie repose en grande partie sur une meilleure communication pour que tout le monde soit prêt à accueillir les personnes concernées, quel que soit leur handicap.

L’objectif est de faire en sorte que chacune d’elle puisse s’épanouir. Que ce soit dans le travail, dans les rues, les commerces, les restaurants, les salles de sport ou les lieux de culture et de divertissements, tout le monde doit pouvoir profiter de la vie.

C’est le message de Lionel Galfré, conseiller technique auprès du département des Affaires sociales et de la santé. Lui même atteint d’une maladie neurologique invalidante depuis plus de 15 ans, l’ancien directeur de Monacotech fonde ses recommandations sur sa propre prise de conscience et sur ses échanges avec tous les acteurs impliqués.

Inclusion des personnes en situation de handicap : Monaco adopte une nouvelle politique nationale