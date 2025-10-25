Le Prince Albert II inaugure trois nouveautés au Musée océanographique de Monaco

Le Musée océanographique a dévoilé la rénovation complète de l’un de ses bassins emblématiques : le bassin Jean Jaubert © Monaco Tribune

Le Prince Albert II de Monaco était présent vendredi 24 octobre 2025 pour découvrir les trois nouvelles réalisations qui enrichissent le parcours de visite du Musée océanographique.

Présent tout au long de la soirée, le Souverain a découvert ces nouveautés placées sous le signe de la « reconnaissance », un moment fort qui illustre la volonté de l’Institut de célébrer son héritage tout en se tournant vers l’avenir.

Dans son discours inaugural, Robert Calcagno, directeur de l’institut océanographique, a souligné : « Il est un mot qui résume l’esprit de cette séquence inaugurale : la reconnaissance. Reconnaissance envers les créateurs visionnaires du bassin désormais nommé Jean Jaubert, qui, il y a plus de trente ans, ont démontré qu’il était possible de faire vivre et grandir des coraux en milieu fermé ; reconnaissance envers celles et ceux qui ont façonné notre histoire et continuent de la faire rayonner ; reconnaissance enfin envers nos mécènes, dont la confiance et la fidélité nous inspirent et nous portent vers l’avenir ». Il a également rappelé que « la gratitude n’est pas seulement un sentiment, elle est la capacité de se souvenir : se souvenir de celles et ceux qui, par leur engagement, ont ouvert des chemins nouveaux. »

Une salle de Conférences qui parle

Le premier temps fort de cette inauguration a concerné la salle de Conférences du musée, désormais dotée d’un dispositif audiovisuel immersif inédit. Grâce à cette technologie de pointe, « les murs semblent désormais parler » pour offrir aux visiteurs une expérience interactive unique.

Concrètement, trois dispositifs complémentaires ont été installés :

Un film de 12 minutes projetant en continu des images d’archives et des images contemporaines, retraçant plus d’un siècle d’engagement : des documents du Prince Albert Ier et des temps forts du règne du Prince Rainier III jusqu’aux initiatives portées par le Prince Albert II et la communauté Oceano.

8 modules sonores offrant une immersion intime auprès de grandes figures qui ont marqué ces lieux : le Commandant Cousteau, Jean Malaurie, Anita Conti, Jean-Louis Etienne ou encore John Kerry. Disposés selon un parcours chronologique organisé autour des règnes des Princes de Monaco, ces points d’écoute recréent un dispositif où chaque voix engagée pour la protection de l’Océan semble s’adresser directement au visiteur.

Un dispositif d’information et d’actualité à l’entrée de la salle, permettant aux visiteurs d’accéder à l’ensemble des contenus même lorsque la salle n’est pas accessible.

Le bassin « Jean Jaubert » : un hommage à un pionnier

La deuxième nouveauté concerne la rénovation complète d’un bassin emblématique abritant des coraux historiques. Désormais baptisé « bassin Jean Jaubert », il rend hommage à l’ancien directeur du Musée océanographique, qui a exercé cette fonction de 2004 à 2007.

Le Professeur Jean Jaubert était présent lors de cette inauguration pour ce moment hautement symbolique. Ce bassin de 38 000 litres, situé dans le secteur tropical de l’aquarium, fut l’un des premiers au monde à accueillir et faire vivre un récif corallien en milieu artificiel. Conçu à la suite d’une expédition dirigée par le Professeur Jean Jaubert dans le golfe de Tadjoura à Djibouti, ce bassin a vu naître la technique du bouturage de corail, un savoir-faire unique aujourd’hui pratiqué dans les aquariums du monde entier.

© Institut oceanographique – Frederic Pacorel

Abritant un véritable fragment de récif corallien en provenance de la mer Rouge, le bassin offre à voir des coraux historiques, accueillis au Musée océanographique en 1990. Après plus de 35 ans d’existence, cette restauration d’envergure a permis de consolider et moderniser la structure, tout en garantissant la préservation des près de 80 colonies de coraux qu’elle abrite. Cette opération a mobilisé toute l’expertise des équipes techniques et aquariologiques du Musée pour reconstituer le plus fidèlement possible un récif corallien. Côté technique, l’opération a notamment nécessité l’installation d’une vitre panoramique de 1,7 tonne et 10 cm d’épaisseur, offrant une vision plus immersive sur le bassin et ses habitants.

L’Institut océanographique ouvre ses portes aux familles éloignées du monde marin avec un programme de découverte marine

Reconnaissance envers les mécènes et partenaires

Le troisième temps fort a concerné le dévoilement de nouvelles plaques honorant les mécènes et partenaires fidèles de l’Institut océanographique dans le salon d’Honneur. Ces inscriptions témoignent d’un engagement concret et durable : un soutien financier, des actions menées et une confiance sans cesse renouvelée envers l’Institut océanographique.

À cette occasion, le partenariat entre l’Institut océanographique et CFM Indosuez Wealth Management a été renouvelé pour une durée de trois ans, de 2026 à 2028. Initié en 2020, ce partenariat illustre la volonté commune des deux institutions de contribuer à la protection de l’Océan. Entre 2021 et 2023, la banque a créé une gamme de produits structurés solidaires sous la marque CFM Indosuez Oceano, permettant de collecter 450 000 € reversés à l’Institut océanographique pour soutenir son programme Mission Polaire et ses actions de préservation.

La soirée s’est achevée par un cocktail réunissant l’ensemble des invités. Ces trois nouveautés sont d’ores et déjà accessibles au public dans le cadre du parcours de visite habituel du musée.

