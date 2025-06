Monaco dévoile son nouveau chef de gouvernement avant la visite d’État d’Emmanuel Macron

Le Palais Princier de Monaco a officialisé ce mercredi soir la nomination de Philippe Mettoux comme nouveau Ministre d’État de Monaco.

Selon le communiqué officiel, « le choix de S.A.S. le Prince s’est porté sur Philippe Mettoux pour assurer les fonctions de Ministre d’État, à compter du 4 juillet 2025. »

Cette annonce intervient dans le respect de l’engagement pris par le Prince Albert II de révéler le nom du successeur de Didier Guillaume avant la visite d’État du président Emmanuel Macron, prévue les 7 et 8 juin prochains dans la Principauté.

Un profil juridique confirmé

Philippe Mettoux, actuellement membre du Conseil d’État, présente un parcours entièrement dédié au service public. Le communiqué du Palais princier détaille qu’il « a commencé sa carrière dans la magistrature, comme procureur de la République dans différents tribunaux, puis a rejoint la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice et le Service central de prévention de la corruption. »

Philippe Mettoux / Photo via LinkedIn

Son parcours s’est ensuite orienté vers les cabinets ministériels : « il a été conseiller auprès de Dominique Perben à la Chancellerie, puis de Dominique de Villepin au ministère de l’intérieur et à Matignon, avant d’intégrer le Conseil d’État. »

Depuis 2013, précise le communiqué, « Monsieur Philippe Mettoux est détaché en qualité de Directeur juridique et de la conformité du groupe SNCF et médiateur interne de l’entreprise. »

Reconnaissance pour l’intérim d’Isabelle Berro Amadei

Le Prince Albert II a tenu à exprimer officiellement « Sa profonde gratitude envers Madame Isabelle Berro Amadei pour avoir assuré, avec dévouement et efficacité, l’intérim des fonctions de Ministre d’État durant près de six mois, tout en poursuivant ses fonctions de Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération. »

Le communiqué souligne que « son grand professionnalisme et sa connaissance des dossiers ont largement contribué à assurer la continuité de l’action gouvernementale. »

Un calendrier diplomatique serré

Cette nomination précède de quelques jours la première visite d’État d’un président français à Monaco depuis 1985. Philippe Mettoux prendra officiellement ses fonctions le 4 juillet, soit près d’un mois après la venue d’Emmanuel Macron dans la Principauté, permettant une transition en douceur après la période d’intérim assurée par Isabelle Berro Amadei depuis la disparition de Didier Guillaume en janvier dernier.