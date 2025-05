Le Prince Albert II : « Je suis sûr que nous aurons un podium olympique un jour »

En cette année où Monaco est Capitale mondiale du sport, le Prince Albert II et la Princesse Charlène ont réaffirmé l’importance fondamentale du sport dans l’identité monégasque lors d’une rencontre avec la presse locale au Palais Princier de Monaco.

Ce lundi 12 mai 2025, le Prince Albert II a reçu dans les jardins du Palais Princier plusieurs médias locaux pour un temps d’échange privilégié. Dans un cadre qu’il a lui-même qualifié de « convivial » et « décontracté », le Souverain a abordé plusieurs sujets d’actualité avec une attention particulière pour le sport, la diplomatie et les grands projets d’aménagement. La Princesse Charlène a également participé à la rencontre, évoquant notamment ses engagements associatifs.

« Le sport a toujours fait partie de notre identité »

Interrogé par Monaco Tribune sur sa vision et sa stratégie pour le développement du sport à Monaco, le Prince Albert II a souligné l’importance historique du sport dans la Principauté : « Le sport a toujours fait partie de notre identité, en tout cas dans l’histoire contemporaine de la Principauté. On a essayé toujours d’être une terre de sport engagée sur les valeurs du sport et que le sport doit avoir une place importante. »

Le Souverain a insisté sur l’importance du sport au-delà des événements professionnels : « Pas uniquement en termes de manifestations sportives, de clubs professionnels, mais aussi, bien sûr, de sports scolaires, de sports associatifs, de créer une communauté qui est engagée dans le sport, le sport comme bien-être et comme source d’épanouissement et de santé. »

Le Prince Albert II a également mis en avant la richesse de l’écosystème sportif monégasque : « Il y a quelques 190 clubs intégrés, 51 fédérations nationales. Il y a pratiquement 10 000 licenciés, c’est énorme. » Une statistique impressionnante qui, bien qu’incluant des pratiquants des communes limitrophes, témoigne selon lui « du pouvoir drainant un petit peu de notre communauté élargie. »

Le Souverain a souligné l’importance des infrastructures : « On a toujours notre volonté de poursuivre cette politique de réalisation d’équipements modernes pour favoriser la pratique du sport à l’école, c’est fait, mais il faut que toutes les écoles, on veille à ce que ces équipements soient de bonne facture et puissent jouer leur rôle. »

Il a expliqué les raisons de la désignation de Monaco comme capitale mondiale du sport : « Au-delà des grands événements, on a cette politique volontariste d’aider et d’accompagner les jeunes, que ce soit à l’école, que ce soit en sports scolaires, que ce soit en sports associatifs. »

Évoquant les succès sportifs récents, le Prince s’est réjoui de la qualification de l’AS Monaco pour la Ligue des Champions et a exprimé son espoir concernant les performances de la Roca Team de basket au Final Four, non sans avoir une pensée émue pour le tragique accident ayant touché l’équipe de National 3 de basket : « Je réitère mes pensées qui vont à la famille de la victime et à tous ceux qui ont été blessés dans cet accident qui est tragique. Il y a une enquête qui va être faite, mais j’espère qu’il y aura d’autres procédés pour que ces transports se fassent dans de meilleures conditions sur des longues distances. »

Concernant l’avenir du sport monégasque, le Prince Albert II a révélé une ambition de longue date : « Je suis sûr que nous aurons un podium olympique un jour. On n’a pas été loin d’un podium en bobsleigh notamment dans les Jeux d’hiver, mais je suis sûr qu’il y aura un, une ou des athlètes Monégasques qui seront sur un podium olympique un jour. »

Des représentants de la presse locale aux côtés du Couple Princier © Michaël Alesi / Palais Princier

Routine sportive princière

À la question plus personnelle de Monaco Tribune sur ses habitudes quotidiennes pour rester en forme malgré un agenda chargé, le Prince Albert II a confié : « Les premières choses que je fais le matin, c’est de faire au moins un petit peu de stretching. Vous savez, quand on prend de l’âge, il faut soigner ses articulations. »

Le Souverain a expliqué utiliser la salle de gymnastique du Palais une à deux fois par semaine et profiter de la piscine située dans l’enceinte princière : « Je l’utilise quelquefois en vitesse entre deux rendez-vous. Mais je crois que c’est essentiel de pouvoir, non seulement penser à autre chose, mais aussi veiller à sa santé et de faire un exercice régulier. » Avant d’ajouter avec humour : « Les enfants aident à me maintenir jeune aussi. Il faut les suivre. »

L’engagement de la Princesse Charlène pour le sport

La Princesse Charlène a évoqué ses engagements, notamment à travers sa Fondation répondant à Monaco-Matin : « Notre objectif principal reste la prévention des noyades avec des programmes d’apprentissage de la natation et la sensibilisation à la prévention des noyades. »

Elle a également présenté une nouvelle initiative : « Récemment cette année, nous avons organisé pour la première fois une journée de sécurité routière sur le Larvotto, que j’estimais assez importante pour la communauté, les résidents et les enfants, pour apprendre la sécurité routière et aussi un peu de formation aux premiers secours et à la réanimation cardio-pulmonaire. »

La Princesse Charlène a évoqué ses engagements, notamment à travers sa Fondation © Michaël Alesi / Palais Princier

La Princesse Charlène a également mentionné sa récente prise de présidence de la SPA et de la Fédération monégasque de rugby : « Nous avons maintenant lancé des programmes dans les écoles, pour que les enfants s’impliquent activement dans l’apprentissage des valeurs du sport, et le rugby est un bon outil pour transmettre ces valeurs. »

Le tournoi de rugby Saint-Dévote continue de se développer avec « 24 pays cette année », s’est réjouie la Princesse Charlène.

Pérennité du Grand Prix de Monaco jusqu’en 2031

Concernant la question de Radio Monaco sur l’avenir du Grand Prix de Formule 1, le Prince s’est félicité de l’accord obtenu avec Liberty Media pour maintenir l’épreuve monégasque au calendrier au moins jusqu’en 2031.

« Je n’étais pas autour de la table entre les clubs et les différentes parties prenantes, mais j’ai pu parler, bien sûr, avec des responsables de Liberty et ils m’ont dit en off qu’ils ne pouvaient pas envisager une saison de Formule 1 sans le Grand Prix de Monaco », a révélé le Souverain.

Les négociations portaient moins sur les questions financières que sur des aménagements logistiques : « Ce n’est pas tellement [les sommes de participation], c’est sur différents aménagements, pas du circuit, mais autour du circuit, plus de place pour les différents sponsors, les différents invités. »

L’avenir de Monaco : entre tradition et innovation

En cette année 2025, alors que le Prince Albert II s’apprête à célébrer deux décennies à la tête de la Principauté, cette rencontre avec la presse locale a permis de dessiner les contours d’un Monaco en constante évolution, fidèle à ses traditions mais résolument tourné vers l’avenir.

Répondant à La Gazette de Monaco, Le Prince Albert II a évoqué les réalisations dont il est le plus fier : « Ce dont je suis le plus fier, c’est mon mariage et mes enfants en premier lieu. » Il a également mentionné les avancées en matière de transition énergétique, de système de soins, d’éducation, de culture et de sécurité.

Le Prince Albert II célébrera ses 20 ans de règne avec les Monégasques lors d’une réception exceptionnelle © Michaël Alesi / Palais Princier

Les célébrations des 20 ans de règne seront avant tout « un moment très convivial avec les Monégasques avec ma Famille » et l’occasion d’ « exprimer notre affection, notre amitié aux Monégasques, et de les remercier. »

Pour l’avenir, il souhaite « que la Principauté continue de s’adapter aux différents changements » tout en préservant ses valeurs : « Un développement, certes, mais pas à n’importe quel prix et qui est un développement le plus éco-responsable possible. »

Au cœur des jardins du Palais Princier, dans cette atmosphère détendue voulue par le Prince Albert II lui-même, cette rencontre aura permis de mesurer à la fois l’ampleur des défis qui attendent Monaco et la détermination du Couple Princier à y faire face avec engagement et sérénité.

Autres sujets d’actualité monégasque

La visite d’État du Président Macron

Concernant la prochaine visite d’État du Président français, le Prince a salué « d’excellentes relations, je les qualifierais même d’amicales avec le président Macron ». Cette visite permettra d’évoquer de nombreux dossiers, notamment « notre sortie, on l’espère prochainement, de la liste grise [du GAFI], mais aussi l’océan et les changements climatiques. »

Le nouveau ministre d’État

Sur la nomination d’un nouveau ministre d’État, le Prince a indiqué que le processus avançait bien : « J’ai vu plusieurs candidats possibles et je pense que, bien sûr, en accord avec une personne de nationalité française, il faut que j’en informe un petit peu le président de la République. » L’annonce pourrait même intervenir avant la visite présidentielle.

Le logement des Monégasques

Le Prince Albert II a confirmé la préparation d’une deuxième phase du plan national de logement : « Des nouvelles opérations ont d’ailleurs déjà été annoncées, qui ont une capacité de plus de 100 appartements, les Lucioles, pour ne pas les nommer, rue Louis-Aurélia et avenue Hector Otto. »

Le projet Annonciade 2

Concernant ce projet immobilier majeur, le Prince a reconnu que sa conception avait évolué : « Oui, elle a nécessairement changé. […] Le Gouvernement travaille activement sur cette programmation urbanistique. Il faut prendre conscience qu’elle porte sur pratiquement 100 000 mètres carrés de surface utile. »

Le Centre commercial de Fontvieille

Le projet de rénovation du Centre commercial de Fontvieille progresse, selon le Prince, qui a évoqué « de nouvelles orientations » et une présentation prévue avant l’été : « Il faut repenser la partie hypermarché, la partie commerciale, mais aussi [les espaces] de loisirs et de restauration. »

L’impact de la liste grise du GAFI

Le Prince s’est montré rassurant sur les conséquences de l’inscription de Monaco sur la liste grise du GAFI : « Force est de constater que l’impact, pour l’instant, reste assez limité. Les fondamentaux de notre économie restent stables et durables dans les secteurs clés. » Les rapports intermédiaires seraient « plutôt positifs », indiquant que la Principauté est « vraiment sur la bonne voie. »

L’engagement princier pour l’économie bleue

Le Prince a souligné l’urgence de mobiliser des financements adéquats : « On estime à ce jour que sur les 175 milliards de dollars américains qui sont nécessaires chaque année pour soutenir un océan mondial durable, seuls 25 milliards de dollars US sont mobilisés. »