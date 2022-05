Le pilote monégasque a réalisé le meilleur temps de la séance de qualification et s’élancera depuis la première place sur la grille ce dimanche.

Comme l’année dernière, Charles Leclerc (Ferrari) a signé le meilleur temps sur le circuit de la Principauté, un tracé qu’il connait sur le bout des doigts, lui qui a emprunté ces routes tout au long de sa jeunesse.

Si le dénouement de l’édition 2021 a été cruel pour le Monégasque avec un abandon avant même le départ de la course, cette année, Charles Leclerc a bien les cartes en mains pour tenter de s’imposer pour la première fois à domicile.

Ferrari domine les qualifications, Red Bull à l’affût

En s’élançant devant son coéquipier Carlos Sainz (Ferrari), Leclerc aura l’opportunité de creuser l’écart dès le début de la course sur les deux Red Bull de Sergio Perez et Max Verstappen, qui s’élanceront respectivement de la troisième et de la quatrième place du la grille.

« Le feeling était vraiment super et ça fait plaisir de partir en pole à la maison, a confié le Monégasque au micro de Canal+ à l’issue de la séance de qualification. La course ? Je suis confiant. Si on fait tout ce qu’on doit faire, dans le bon ordre et de la bonne façon, le résultat sera là à la fin du week-end. C’est à nous de bosser et de faire en sorte qu’on soit préparé au maximum pour demain (dimanche). »