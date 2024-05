Formule 1 : Tout ce qu’il faut savoir sur le Grand Prix de Monaco 2024

Le Grand Prix de Formule 1 de Monaco 2024 démarre ce jeudi 23 mai et se termine le dimanche 26 mai © Automobile Club de Monaco

Programme, diffusion, fanzone… Monaco Tribune vous explique tout sur ce 8ème Grand Prix de F1 de la saison 2024.

Nous y sommes enfin, après un an d’attente, nous revoilà en Principauté pour le prestigieux Grand Prix de Monaco. Celui-ci donne suite au Grand Prix d’Imola où Max Verstappen s’est imposé de justesse, avec 0,7 seconde d’avance sur Lando Norris.

Verstappen est en route pour un nouveau titre de champion du monde, tandis que ce nouveau challenger, Norris, est en train d’émerger. Va-t-on assister à une nouvelle victoire de Verstappen en terre monégasque ou à la première victoire de Norris à Monaco ?

Pour que vous viviez du mieux que possible ce sublime Grand Prix, nous vous aiguillons sur les tous les détails à connaître.

Programme complet

Jeudi

13h30/14h15 – Formule 3 – Séance d’essais

15h00/15h45 – Formule 2 – Séance d’essais

16h30/17h15 – Porsche Mobil 1 Supercup – Séance d’essais

Vendredi

11h10/11h26 – Formule 3 Groupe A – Qualifications (Canal+ Sport)

11h34/11h50 – Formule 3 Groupe B – Qualifications (Canal+ Sport)

13h30/14h30 – Formule 1 – Essais libres 1 (Canal+ Sport)

15h10/15h26 – Formule 2 Groupe A – Qualifications (Canal+ Sport)

15h34/15h50 – Formule 2 Groupe B – Qualifications (Canal+ Sport)

17h00/18h00 – Formule 1 – Essais libres 2 (Canal+ Sport)

18h45/19h15 – Porsche Mobil 1 Supercup – Qualifications

Samedi

10h45/11h30 – Formule 3 – Course Sprint (23 tours ou 40 mn + 1 tour)(Canal+ Sport)

12h30/13h30 – Formule 1 – Essais libres 3 (Canal+ Sport)

14h15/15h05 – Formule 2 : Course Sprint (30 tours ou 45mn + 1 tour) (Canal+ Sport)

16h00/17h00 – Formule 1 – Qualifications (Q1-Q2-Q3) (Canal+)

Dimanche

08h10/09h00 – Formule 3 – Course (27 tours ou 45 mn + 1 tour) (Canal+)

09h50/10h55 – Formule 2 – Course (42 tours ou 60mn + 1 tour) (Canal+)

12h05/12h40 – Porsche Mobil 1 Supercup – Course (17 tours ou 30mn max.) (Canal+)

13h00/13h30 – Formule 1 – Parade des pilotes (Canal+)

14h20/14h30 – Formule 1 – Grille de départ (Canal+)

14h46 – Hymne national (Canal+)

15h00 – Formule 1 – 81e F1 Grand Prix de Monaco (78 tours ou 120mn max.) (Canal+)

Fanzone

La Fanzone est ouverte au public le 23 mai de 12h à 21h et du 24 au 26 mai de 9h à 21h sur la Place d’Armes de Monaco. Vous y retrouverez des simulateurs, des pit stop challenges et des séances de dédicaces des pilotes mais aussi deux évènements majeurs, dont le Radio Monaco DJ le vendredi soir, ainsi que des concerts samedi et dimanche soir.

30 ans depuis sa disparition, Ayrton Senna, une légende incontestée du Grand Prix de Monaco

Vous pourrez vivre toutes les séances de ce Grand Prix en direct sur les écrans géants mis à disposition. L’accès à la Fanzone est gratuit et ouvert à tous mais celle-ci sera sûrement saturée.