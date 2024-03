Padel : Deschamps, Squillaci, Givet… Pourquoi les anciens footballeurs en sont tous fans ? 

De nombreux anciens grands joueurs de football profitent de leur après-carrière pour se mettre à fond dans le padel, une discipline ludique, qui colle parfaitement à leurs qualités.

Ils ont fait la paire à l’AS Monaco et en équipe de France, crampons aux pieds. Aujourd’hui, ils font la paire sur les terrains de padel de la région, raquette en main.

Charnière mythique de l’ASM dans les années 2000, Gaël Givet (42 ans) et Sébastien Squillaci (43 ans) ne se sont décidément jamais quittés. Les deux compères, indissociables dans la vie, écument depuis plusieurs années les tournois de padel, ensemble, et même parfois en tant qu’adversaire.

Didier Deschamps a fait construire un terrain chez lui

Face à eux se dressent souvent d’autres anciennes gloires. Sylvain Wiltord, Cyril Rool, Didier Digard, Marama Vahirua, Cédric Varrault, Éric Cubilier, Alain Boghossian, Frédéric Déhu… Nombreux sont les anciens « footeux » à s’être pris au jeu du padel. Mais alors pourquoi cet amour soudain pour cette discipline, encore inconnue en France il y a dix ans ?

Neal Maupay, actuel attaquant de Brentford et formé à l’OGC Nice, a lui aussi cédé aux sirènes du padel (Photo © Romain Boisaubert/Riviera Sport Media)

« Le padel est un sport moins technique que le tennis, le terrain est plus petit, la raquette aussi, la prise en main est immédiate et tout le monde à l’impression de progresser rapidement, explique Guillaume Couillard, sélectionneur de Monaco en Coupe Davis et qui a l’habitude de jouer régulièrement avec Didier Deschamps, qui possède son propre court de padel dans sa propriété.

Le padel se pratique également à quatre, avec un état esprit d’équipe que l’on retrouve dans le football. Et pour performer au padel, il faut des bonnes jambes, ce qui est le cas des anciens footballeurs, qui descendent très bien sur les cuisses ! »

Sélectionneur, capitaine et joueur au sein de la Fédération Monégasque de Padel, Floriant Valsot a lui aussi régulièrement tapé la balle avec des illustres joueurs. Assez pour leur voir des qualités indéniables pour la discipline.

« Les footeux ont le sens du déplacement et une grande mobilité sur le terrain, analyse-t-il. Même pour ceux qui ne sont pas très forts techniquement, leur vision du jeu et leurs déplacements permettent de compenser. » Et de son propre aveu, pour les avoir côtoyés à plusieurs reprises, « Didier Deschamps, Gaël Givet et Sébastien Squillaci jouent super bien. »

De quoi s’offrir parfois de véritables remakes de leurs anciens affrontements sur les terrains de football. Lors de la toute première étape de la Riviera Padel Cup, le rendez-vous du padel et des VIPS sur la Côte d’Azur organisé par Éric Roy, l’actuel entraîneur du Stade Brestois 29 en Ligue 1, c’est un parfum de derby de la Côte d’Azur qui a embaumé les coursives du Tennis Club d’Èze.

Cédric Varrault et Éric Cubilier forment une paire 100% OGC Nice (Photo © Romain Boisaubert/Riviera Sport Media)

D’un côté, Gaël Givet et Sébastien Squillaci (AS Monaco). De l’autre, Cédric Varrault et Éric Cubilier (OGC Nice). Un véritable AS Monaco-OGC Nice version balles jaunes, qui ce jour-là a souri aux deux anciens niçois. Des duels entre anciens footballeurs qui fleurissent de plus en plus dans les clubs de la région.

Vous êtes d’ailleurs désormais prévenus. Lors de votre prochain padel, soyez attentif et garder l’oeil vif, il se pourrait bien que vous tombiez sur l’une de vos anciennes idoles de jeunesse.