Формула-1: все о Гран-при Монако 2024 года

Программа, трансляции, фанзона… Monaco Tribune рассказывает все о 8-ом Гран-при Формулы-1 2024 года.

Мы ждали его целый год! Наконец-то начался престижный Гран-при Монако. Ему предшествовал Гран-при Имола, где Макс Ферстаппен пришел первым, всего на 0,7 секунды раньше Ландо Норриса.

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Ферстаппен уверенно идет к новому титулу чемпиона мира, а его новый соперник – Норрис – только набирает обороты в чемпионате. Сможет ли Ферстаппен снова добиться победы на монакской земле, или это будет первой победой Норриса в Княжестве?

Мы знакомим вас со всеми важными деталями, чтобы вы смогли насладиться этим Гран-при.

Полная программа

Четверг

13:30 – 14:15 – Формула-3 – Тестовые заезды

15:00 – 15:45 – Формула-2 – Тестовые заезды

16:30 – 17:15 – Porsche Mobil 1 Supercup – Тестовые заезды

Пятница

11:10 – 11:26 – Формула-3 Группа A – Квалификационные заезды (Canal+ Sport)

11:34 – 11:50 – Формула-3 Группа В – Квалификационные заезды (Canal+ Sport)

13:30 – 14:30 – Формула-1 – Тестовые заезды 1 (Canal+ Sport)

15:10 – 15:26 – Формула-2 Группа A – Квалификационные заезды (Canal+ Sport)

15:34 – 15:50 – Формула-2 Группа В – Квалификационные заезды (Canal+ Sport)

17:00 – 18:00 – Формула-1 – Тестовые заезды 2 (Canal+ Sport)

18:45 – 19:15– Porsche Mobil 1 Supercup – Квалификационные заезды

Суббота

10:45 – 11:30 – Формула-3 – Спринт (23 круга или 40 минут + 1 круг) (Canal+ Sport)

12:30 – 13:30 – Формула-1 – Тестовые заезды 3 (Canal+ Sport)

14:15 – 15:05 – Формула-2 – Спринт (30 кругов или 45 минут + 1 круг) (Canal+ Sport)

16:00 – 17:00 – Формула-1 – Квалификационные заезды (Q1-Q2-Q3) (Canal+)

Воскресенье

08:10 – 09:00 – Формула-3 – Гонка (27 кругов или 45 минут + 1 круг) (Canal+)

09:50 – 10:55 – Формула-2 – Гонка (42 круга или 60 минут + 1 круг) (Canal+)

12:05 – 12:40 – Porsche Mobil 1 Supercup – Гонка (17 кругов или 30 минут максимум) (Canal+)

13:00 – 13:30 – Формула-1 – Парад пилотов (Canal+)

14:20 – 14:30 – Формула-1 – Стартовая решетка (Canal+)

14:46 – Национальный гимн (Canal+)

15:00 – Формула-1 – 81-й Гран-при Монако Формулы-1 (78 кругов или 120 минут максимум) (Canal+)

Фанзона

Фанзона открыта для публики на Place d’Armes Монако 23 мая с 12:00 до 21:00 и 24-26 мая с 09:00 до 21:00. Там вас ждут тренажеры, турниры по пит-стопу и раздача автографов пилотов, а также два крупных мероприятия – диджей Radio Monaco в пятницу вечером и концерты в субботу и воскресенье вечером.

Спустя 30 лет после его гибели Аэртон Сенна остается непревзойденной легендой Гран-при Монако

Вы можете следить за всеми заездами этого Гран-при в прямой трансляции на гигантских экранах. Вход в фанзону бесплатный и для всех, но она наверняка будет переполнена.