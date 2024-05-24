Формула-1: все о Гран-при Монако 2024 года
Программа, трансляции, фанзона… Monaco Tribune рассказывает все о 8-ом Гран-при Формулы-1 2024 года.
Мы ждали его целый год! Наконец-то начался престижный Гран-при Монако. Ему предшествовал Гран-при Имола, где Макс Ферстаппен пришел первым, всего на 0,7 секунды раньше Ландо Норриса.
Ферстаппен уверенно идет к новому титулу чемпиона мира, а его новый соперник – Норрис – только набирает обороты в чемпионате. Сможет ли Ферстаппен снова добиться победы на монакской земле, или это будет первой победой Норриса в Княжестве?
Мы знакомим вас со всеми важными деталями, чтобы вы смогли насладиться этим Гран-при.
Полная программа
- Четверг
13:30 – 14:15 – Формула-3 – Тестовые заезды
15:00 – 15:45 – Формула-2 – Тестовые заезды
16:30 – 17:15 – Porsche Mobil 1 Supercup – Тестовые заезды
- Пятница
11:10 – 11:26 – Формула-3 Группа A – Квалификационные заезды (Canal+ Sport)
11:34 – 11:50 – Формула-3 Группа В – Квалификационные заезды (Canal+ Sport)
13:30 – 14:30 – Формула-1 – Тестовые заезды 1 (Canal+ Sport)
15:10 – 15:26 – Формула-2 Группа A – Квалификационные заезды (Canal+ Sport)
15:34 – 15:50 – Формула-2 Группа В – Квалификационные заезды (Canal+ Sport)
17:00 – 18:00 – Формула-1 – Тестовые заезды 2 (Canal+ Sport)
18:45 – 19:15– Porsche Mobil 1 Supercup – Квалификационные заезды
- Суббота
10:45 – 11:30 – Формула-3 – Спринт (23 круга или 40 минут + 1 круг) (Canal+ Sport)
12:30 – 13:30 – Формула-1 – Тестовые заезды 3 (Canal+ Sport)
14:15 – 15:05 – Формула-2 – Спринт (30 кругов или 45 минут + 1 круг) (Canal+ Sport)
16:00 – 17:00 – Формула-1 – Квалификационные заезды (Q1-Q2-Q3) (Canal+)
- Воскресенье
08:10 – 09:00 – Формула-3 – Гонка (27 кругов или 45 минут + 1 круг) (Canal+)
09:50 – 10:55 – Формула-2 – Гонка (42 круга или 60 минут + 1 круг) (Canal+)
12:05 – 12:40 – Porsche Mobil 1 Supercup – Гонка (17 кругов или 30 минут максимум) (Canal+)
13:00 – 13:30 – Формула-1 – Парад пилотов (Canal+)
14:20 – 14:30 – Формула-1 – Стартовая решетка (Canal+)
14:46 – Национальный гимн (Canal+)
15:00 – Формула-1 – 81-й Гран-при Монако Формулы-1 (78 кругов или 120 минут максимум) (Canal+)
Фанзона
Фанзона открыта для публики на Place d’Armes Монако 23 мая с 12:00 до 21:00 и 24-26 мая с 09:00 до 21:00. Там вас ждут тренажеры, турниры по пит-стопу и раздача автографов пилотов, а также два крупных мероприятия – диджей Radio Monaco в пятницу вечером и концерты в субботу и воскресенье вечером.
Вы можете следить за всеми заездами этого Гран-при в прямой трансляции на гигантских экранах. Вход в фанзону бесплатный и для всех, но она наверняка будет переполнена.