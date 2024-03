Le 55ème Concours International de Bouquets a annoncé son nouveau thème

Pour l’édition de 2024, le concours se tiendra au Yacht Club de Monaco les 4 et 5 mai prochains, sur le thème « Mers et Océans ».

Nouvelle année est égale à nouvelle affiche. Amateurs et professionnels seront de retour en mai prochain pour tenter de remporter le prix du meilleur bouquet, en respectant le thème « Mers et Océans » pour chacune de leur composition. Organisé par le Garden Club de Monaco, le concours est réalisé sous le patronage du Prince Albert II et la Présidence de la Princesse de Hanovre.

Chaque participant pourra affronter ses concurrents sur l’une des 7 catégories présentées :

Les voiliers d’époque

Un récif coralien

Un filet de pêche

Une tempête en mer

La banquise ou l’iceberg

Déjeuner à bord

La Plage, pour la catégorie jeunes.

L’affiche officielle de l’édition 2024 © Gouvernement Princier / Principauté de Monaco

Plusieurs jurys pour évaluer le grand gagnant

Un jury spécial, composé de personnalités du monde littéraire et artistique, attribuera les Prix Spéciaux, sous la présidence de la Princesse de Hanovre.

Des professeurs, auteurs internationaux et spécialistes de l’Art Floral représenteront quant à eux le « Jury Officiel », afin de décerner les Insignes d’Or, d’Argent de Bronze et le Grand Prix Général « Prix Princesse Grace de Monaco ».

Le public pourra lui aussi contempler les bouquets le samedi 4 mai de 18 heures à 19h30 et le dimanche 5 mai 9h30 à 18 heures, l’entrée étant libre et gratuite. Il pourra également assister aux conférences gratuites et ouvertes au public du Garden Club de Monaco le dimanche 5 mai.

Les arts du cirque s’invitent au 54ème Concours International de Bouquets

L’inscription est ouverte jusqu’au 19 avril. Pour en savoir plus, veuillez-vous rendre sur le site de l’évènement, contacter les numéros +377 93 30 02 04 / 06 43 91 09 60 ou bien vous renseignez à l’adresse mail suivante : gardenclub@monaco.mc.