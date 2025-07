La nostra selezione dei migliori rooftop di Monaco

Abbiamo selezionato per voi i bar e ristoranti panoramici più spettacolari del Principato: impossibile non innamorarsene.

Sospesi tra cielo e mar Mediterraneo, i rooftop monegaschi offrono il mix perfetto di panorami da sogno, atmosfera glamour e gastronomia d’eccellenza.

Che sia per sorseggiare un cocktail al tramonto, vivere un’esperienza culinaria, gustare una cena sotto le stelle o semplicemente godersi una vista impareggiabile sul Principato e i suoi dintorni, questi spazi incarnano il massimo dell’eleganza, del glamour e della convivialità monegasca.

ZIA pop-up all’Odyssey – Hôtel Métropole

© Hôtel Métropole

Nascosto nel cuore di Monte-Carlo, l’Odyssey è un’oasi urbana progettata da Karl Lagerfeld. Questo rooftop offre una piscina cristallina, baldacchini privati e un bar pop-up dove sorseggiare cocktail signature ammirando i giardini lussureggianti e le luci della città.

Rinomato per il suo stile fashion, il locale è tra i più ambiti del Principato. Ogni anno, chef ospiti creano un’esperienza culinaria unica e temporanea. Quest’estate, lo chef Christophe Cussac si distingue portando ZIA nel ristorante a bordo piscina.

Per dare vita a questa visione, il dinamico duo formato da Manon Santini e Rocco Seminara propone un menù di pizze originali e contemporanee.

Indirizzo: Hôtel Métropole Monte-Carlo – Carré d’Or 98000 Monaco

Orari: dal 12 giugno al 31 agosto, dal mercoledì alla domenica, dalle 19:00 alle 22:30

Prenotazioni: +377 93 15 15 56

© Hôtel Métropole

Amù – Hôtel Fairmont

© Fairmont Monte-Carlo

Sul tetto dell’Hôtel Fairmont, Amù (“amore” in monegasco) è il rooftop più grande di Monaco e della Riviera, con una vista panoramica a 360° sul mare e sulla città. Un vero omaggio alla cucina locale, questo ristorante armonizza con maestria le tradizioni gastronomiche della Riviera italiana e francese.

Quest’estate lo staff di Amù ha lanciato la sua visione dell’aperitivo: ogni giorno dalle 17 alle 19, un menù speciale di cocktail e antipasti accompagna la vista mozzafiato. Nei suoi otto drink (da 15 a 19 euro), il mixologist Antonio Pepe abbina sciroppi fatti in casa alla salvia, al gelsomino, agli agrumi e al basilico fresco, con gin, vodka o un sorprendente distillato analcolico. Sapori che si sposano alla perfezione con i mezze mediterranei da condividere (una menzione speciale al caviale di melanzane, delicatamente arricchito con limone candito).

Una session di musica dal vivo anima la serata ogni giovedì, venerdì e sabato.

Indirizzo: 12 Avenue des Spélugues 98000 Monaco

Orari: aperto tutti i giorni dalle 7:00 alle 23:30

Prenotazioni: +377 93 300 900 o +377 93 15 48 48

© Fairmont Monte-Carlo

Nikki Beach – Hôtel Fairmont

© Fairmont Monte-Carlo

Anche lui sul tetto del Fairmont, il Nikki Beach unisce festa e lusso con stile. Conosciuto per le sue serate vivaci, i DJ di fama internazionale e l’atmosfera chic, questo rooftop è imperdibile per chi cerca un’esperienza notturna indimenticabile con vista sul mare.

Quanto alla cucina, il menù completo propone piatti rappresentativi di tutti i Paesi dove il Nikki Beach è presente. Si possono gustare insalate healthy, roll di sushi innovativi, piatti a base di frutti di mare freschissimi e pollo arrosto.

L’avrete capito: al Nikki Beach si viene per rilassarsi a bordo piscina con un bicchiere di champagne, sorseggiando cocktail speciali e lasciandosi deliziare da piatti gourmet.

Indirizzo: 12 Avenue des Spélugues 98000 Monaco

Orari: aperto tutti i giorni dalle 8:00 alle 20:00

Prenotazioni: +377 93 300 700

Eventi: programma disponibile a questo link

© Fairmont Monte-Carlo

Le Bar Américain – l’Hôtel de Paris

© Monte-Carlo SBM

Per un’esperienza più classica, il Bar Américain offre un’atmosfera elegante con concerti jazz dal vivo e una magnifica vista su Place du Casino. È il luogo perfetto per gustare un cocktail sofisticato in un ambiente storico.

Con le sue boiserie raffinate, le poltrone in pelle invecchiata e l’illuminazione ricercata, il locale offre un’atmosfera jazz e un fascino romantico senza pari. Entrando, ci si immerge in un mondo fuori dal tempo, che rievoca i grand hotel del passato. Questo prestigioso bar ha anche ospitato molte celebrità internazionali, rafforzando la sua aura leggendaria.

Ogni sera, l’hotel d’eccezione accoglie musicisti per performance live, con una varietà di generi che spaziano dal jazz allo swing, dal blues alla soul & chanson. Una programmazione eclettica e sempre nuova che attira gli appassionati di musica, che apprezzano in particolare la vicinanza e l’interazione con gli artisti.

Il Bar Américain è uno dei pochi bar d’albergo al mondo a offrire ogni sera musica dal vivo di altissimo livello.

Indirizzo: Hôtel de Paris – Place du Casino 98000 Monaco

Orari: aperto tutti i giorni dalle 12:00 all’1:30

Prenotazioni: +377 98 06 38 38

Eventi: programma disponibile a questo link

© Monte-Carlo SBM

Amazónico – Place du Casino

© Monte-Carlo SBM

Per una serata indimenticabile, Amazónico Monte-Carlo si impone come la destinazione ideale, sia per una cena sul suo rooftop, un drink tra amici nel lounge o una notte di danza sfrenata nel club. Questo ristorante di alto livello propone un’atmosfera unica dove eleganza ed esotismo si sposano con armonia.

L’area lounge e il club vibrano al ritmo di musiche tropicali mixate dal DJ, mentre sulla terrazza si alternano jazz, bossa nova e ritmi cubani. Il locale, così pieno di energia, offre una colonna sonora ispirata alla foresta amazzonica.

Il menu di Amazónico Monte-Carlo è un viaggio tra sapori latino-americani e influenze asiatiche: sushi, frutti di mare, carne e pesce grigliati… sono alcuni dei piatti selezionati con cura per far vivere ai clienti un’esperienza gustativa senza pari.

Indirizzo: Allée François Blanc – Place du Casino 98000 Monaco

Orari: aperto tutti i giorni dalle 18:00 alle 2:00

Prenotazioni: +377 98 06 14 14

© Monte-Carlo SBM

Équivoque – Hôtel Miramar

© DR

Sopra l’Hôtel Miramar, di fronte al Port Hercule, Équivoque rompe gli schemi del cocktail bar. Qui, prima di ordinare, si annusa: sei profumi, scelti con cura a Grasse, vi guidano verso un cocktail su misura, pensato come estensione olfattiva del vostro umore. Atmosfera ovattata, arredi in legno chiaro, toni crema e arancio bruciato, colonna sonora curata: questo concept si inserisce in un ambiente elegante e discreto, in linea con la sua clientela. Niente pista da ballo chiassosa, ma l’atmosfera di un salotto sospeso sul porto.

Il locale può anche essere affittato per serate private fino a 100 persone, con servizio dedicato e vista panoramica sui moli.

Indirizzo: Hôtel Miramar, 1 avenue d’Ostende, 98000 Monaco

Orari: da martedì a domenica, 13:00–23:00

Prenotazioni: via mail a info@equivoquemc.com o +33 6 07 93 47 45

© DR

Basta Pinsa – Alfred Hotels Monaco

© Hervé Golusa

Per chi desidera allontanarsi dal centro iperattivo di Monaco e ritrovare la calma di una dolce vita in stile Riviera, appuntamento nel quartiere di Beausoleil. L’ex Hôtel Le Forum, appena rinnovato da Alfred Hotels Monaco (nuovo proprietario dal dicembre 2024), svela sul tetto un nuovo gioiello estivo: Basta Pinsa.

Questa terrazza di 200 m², ora animata dopo diversi mesi di lavori, incarna l’atmosfera italiana, calda e conviviale, a due passi da Monaco. Toni albicocca, aranci in fiore, vista sul Port Hercule: Basta Pinsa vuole essere il nuovo punto di ritrovo per gli amanti dell’aperitivo. Pensato come un bar-ristorante italiano, il locale propone pinse autentiche, cocktail e momenti di condivisione in un ambiente luminoso e panoramico.

Disponibile anche per serate private fino a 50 persone, Basta Pinsa offre uno spazio arioso e moderno, con prezzi accessibili per afterwork o eventi locali.

Indirizzo: 16 avenue d’Alsace, 06240 Beausoleil (confine con Monaco)

Orari: da lunedì a domenica, 17:00–22:00

