Лучшие крыши Монако

Мы подобрали для вас бары и рестораны на самых прекрасных крышах Княжества, которые вы непременно должны посетить этим летом.

Крыши Монако с видом на лазурные воды Средиземного моря предлагают уникальный и роскошный отдых, сочетающий в себе захватывающие дух панорамы и изысканную гастрономию.

Независимо от того, потягиваете ли вы коктейль на закате, наслаждаетесь ли кулинарными изысками, ужином под звездами или просто любуетесь захватывающим видом на Княжество и его окрестности, эти места воплощают опофеоз монакской элегантности, гламура и праздничного настроения.

Поп-ап ZIA в отеле Odyssey – Отель Metropole

© Отель Metropole

Расположенный в самом сердце Монте-Карло, Odyssey – городской оазис, спроектированный Карлом Лагерфельдом. На крыше – сверкающий бассейн, отдельные кабинки для переодевания и поп-ап бар, где можно выпить фирменные коктейли, любуясь пышными садами и городскими огнями.

Это модное место, известное своим стилем, – одно из самых популярных в Княжестве. Каждый год приглашенные шеф-повара создают уникальные и незабываемые кулинарные впечатления. В этом сезоне шеф-повар Кристоф Кюссак разместил ZIA в ресторане у бассейна.

Чтобы воплотить это видение, энергичный дуэт Манон Сантини и Рокко Семинара предложит меню из оригинальных и современных пицц.

Адрес: Hôtel Métropole Monte-Carlo – Carré d’Or 98000 Монако

Часы работы: с 12 июня по 31 августа, со среды по воскресенье, с 19:00 до 22:30

Бронирование: +377 93 15 15 56

© Отель Metropole

Amù – Отель Fairmont

© Fairmont Monte-Carlo

На крыше отеля Fairmont, Amù («любовь» на монегасском) – самая большая крыша в Монако и на Ривьере, с панорамным видом на море и город на 360°. Этот ресторан – настоящая ода местной кухне, в нём блестяще сочетаются гастрономические традиции Итальянской и Французской Ривьеры.

Этим летом команда Amù представила своё видение аперитива: каждый день с 17:00 до 19:00 вас ждет специальное меню коктейлей и закусок в сопровождении захватывающего дух вида. Для своих восьми коктейлей (стоимостью от 15 до 19 евро) бармен Антонио Пепе сочетает домашние сиропы с шалфеем, жасмином, цитрусовыми и свежим базиликом, джином, водкой или неожиданным безалкогольным напитком. Вкусы, которые идеально сочетаются со средиземноморскими закусками mezze, которыми можно насладиться по ходу дела (особого внимания заслуживает баклажанная икра, изысканно дополненная засахаренным лимоном).

Каждый четверг, пятницу и субботу вечером звучит живая музыка.

Адрес: 12 Avenue des Spélugues 98000 Монако

Часы работы: каждый день с 07:00 до 23:30

Бронирование: +377 93 300 900 или +377 93 15 48 48

© Fairmont Monte-Carlo

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Nikki Beach – Отель Fairmont

© Fairmont Monte-Carlo

Также расположенный на крыше отеля Fairmont, Nikki Beach сочетает в себе праздник и роскошь со стилем. Эта терраса на крыше, известная своими оживленными вечеринками, всемирно известными диджеями и шикарной атмосферой, манит тех, кто ищет незабываемые впечатления от ночной жизни с видом на море.

Что касается кухни, то большое меню включает блюда, представляющие все страны мира, где расположен Nikki Beach. Вы найдете полезные салаты, инновационные суши-роллы, блюда из свежевыловленных морепродуктов и жареную курочку.

Как видите, в Nikki Beach всё построено на отдыхе у бассейна с шампанским, потягивая фирменные коктейли и наслаждаясь изысканными блюдами.

Адрес: 12 Avenue des Spélugues 98000 Монако

Часы работы: каждый день с 08:00 до 20:00

Бронирование: +377 93 300 700

События: программа доступна по этой ссылке

© Fairmont Monte-Carlo

Bar Américain – Hôtel de Paris

© Monte-Carlo SBM

Для более классических впечатлений Bar Américain предлагает элегантную атмосферу с живыми джазовыми концертами и великолепным видом на Площадь Казино. Это идеальное место, чтобы насладиться изысканным коктейлем в исторической обстановке.

Элегантная деревянная отделка, кресла из патинированной кожи и изысканное освещение создают в этом месте джазовую атмосферу и ни с чем не сравнимое романтическое очарование. Войдя, вы погружаетесь в мир, неподвластный времени, вызывающий в памяти образы дворцов былых эпох. Этот престижный бар также был местом встречи многих международных знаменитостей, что еще больше укрепляло его легендарный имидж.

Каждый вечер в этом исключительном заведении выступают музыканты в самых различных жанрах: от джаза до свинга, блюза, соула и шансона. Эклектичная и обновлённая программа привлекает любителей музыки, которые особенно ценят близость и общение с артистами.

Таким образом, Bar Américain выделяется как один из редких гостиничных баров в мире, предлагающих столь захватывающие музыкальные впечатления.

Адрес: Hôtel de Paris – Place du Casino 98000 Монако

Часы работы: каждый день с 12:00 до 01:30

Бронирование: +377 98 06 38 38

События: программа доступна по этой ссылке

© Monte-Carlo SBM

Amazónico – Площадь Казино

© Monte-Carlo SBM

Для незабываемого вечера Amazónico Monte-Carlo выделяется как идеальное место, будь то ужин на крыше, общение с друзьями в лаунже или ночь зажигательных танцев в клубе. В этом высококлассном ресторане царит уникальная атмосфера, в которой гармонично сочетаются элегантность и экзотика.

Зона лаунжа и клуба наполнена тропическими ритмами, микшируемыми диджеем, а терраса ресторана оживает благодаря выступлениям живого оркестра, исполняющего джаз, босса-нову и кубинские ритмы. Это энергичное место предлагает саундтрек, вдохновленный тропическими лесами Амазонки.

Меню ресторана Amazónico Monte-Carlo – настоящее кулинарное путешествие, сочетающее в себе тропическую и латиноамериканскую кухню с азиатскими мотивами. Гости могут насладиться суши, морепродуктами, жареным мясом и рыбой, тщательно отобранными для непревзойдённых вкусовых ощущений.

Адрес: Allée François Blanc – Place du Casino 98000 Монако

Часы работы: каждый день с 18:00 до 02:00

Бронирование: +377 98 06 14 14

© Monte-Carlo SBM

Équivoque – Отель Miramar

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Над отелем Miramar, напротив порта Эркюль, Équivoque меняет устои коктейль-бара. Здесь, прежде чем сделать заказ, вы вдыхаете шесть ароматов, тщательно отобранных в Грассе, которые помогут вам создать индивидуальный коктейль, призванный стать обонятельным продолжением вашего настроения. Уютная атмосфера, светлая деревянная мебель, кремовые и оранжевые тона, тщательно подобранное звуковое сопровождение: эта концепция является частью элегантного и сдержанного декора, как и его клиенты. Здесь нет шумного танцпола, а царит непринужденная атмосфера лаунжа.

Это место также может быть арендовано для проведения частных вечеров на 100 человек, с индивидуальным обслуживанием и видом на портовые набережные с высоты птичьего полета.

Адрес: Hôtel Miramar, 1 avenue d’Ostende, 98000 Монако

Часы работы: со вторника по воскресенье с 13:00 до 23:00.

Бронирование: по электронной почте info@equivoquemc.com или 33 6 07 93 47 45



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Basta Pinsa – Alfred Hotels Монако

© Эрве Голуза (Hervé Golusa)

Для тех, кто хочет удалиться от гиперцентра Монако и обрести спокойствие «дольче вита» в стиле Ривьеры, отправляйтесь к вершинам квартала Босолей. Бывший отель Le Forum, недавно отреставрированный компанией Alfred Hotels Monaco (новый владелец с декабря 2024 года), представляет новую летнюю площадку на своей крыше: Basta Pinsa

Эта терраса площадью 200 м², оживленная после нескольких месяцев ремонта, олицетворяет тёплую и дружелюбную итальянскую атмосферу всего в двух шагах от Монако. Абрикосовые тона, цветущие апельсиновые деревья, вид на порт Эркюль: Basta Pinsa позиционирует себя как новое место встречи любителей аперитива. Заведение оформлено как итальянский бар‑ресторан и предлагает настоящие pinsas, коктейли и возможность приятно провести время в яркой и панорамной обстановке.

Basta Pinsa сдаётся в аренду компаниям до 50 человек, предлагает просторную и современную обстановку, а также доступные цены на напитки после работы или для посещения местных мероприятий.

Адрес: 16 avenue d’Alsace, 06240 Beausoleil (граница Монако)

Часы работы: с понедельника по воскресенье с 17:00 до 22:00

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