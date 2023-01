Чемпионат Франции: 5 цифр как доказательство того, что ФК «Монако» успешно провел первую половину сезона

В середине сезона ФК «Монако» занимает четвертое место в чемпионате с 37 очками – это лучший результат клуба за последние 5 лет. В последнем матче первого круга команда одержала историческую победу над «Аяччо» (7:1).

Эта памятная встреча навсегда останется в летописи ФК «Монако». Шквал голов монегасков воскресил в памяти 28 августа 1984 года.

В тот день игроки Мануэля Амороса эпически разгромили «Метц» на его поле, забив семь голов (0:7).

Состав сезона 2022-2023 умудрился отметиться пятью голами только за первый тайм и добавил еще два до конца встречи. Эту победу нельзя недооценивать, ведь в начале сезона именно этот состав «Аяччо» подавил «Марсель» на поле стадиона «Велодром» (1:2).

Напомним, что абсолютный рекорд по количеству голов в одном матче приходится на сезон 1985-1986, когда монегаски в домашнем матче разгромили «Бордо» со счетом 9:0.

My garden. My team. My brothers. My kingdom 👑❤️🇲🇨 #DAGHE pic.twitter.com/Nlzr80qQLS

— Wissam Ben Yedder (@WissBenYedder) January 15, 2023