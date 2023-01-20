Чемпионат Франции: 5 цифр как доказательство того, что ФК «Монако» успешно провел первую половину сезона

В середине сезона ФК «Монако» занимает четвертое место в чемпионате с 37 очками – это лучший результат клуба за последние 5 лет. В последнем матче первого круга команда одержала историческую победу над «Аяччо» (7:1).

7 голов за один матч – впервые за последние 39 лет

Эта памятная встреча навсегда останется в летописи ФК «Монако». Шквал голов монегасков воскресил в памяти 28 августа 1984 года.

В тот день игроки Мануэля Амороса эпически разгромили «Метц» на его поле, забив семь голов (0:7).

Состав сезона 2022-2023 умудрился отметиться пятью голами только за первый тайм и добавил еще два до конца встречи. Эту победу нельзя недооценивать, ведь в начале сезона именно этот состав «Аяччо» подавил «Марсель» на поле стадиона «Велодром» (1:2).

Напомним, что абсолютный рекорд по количеству голов в одном матче приходится на сезон 1985-1986, когда монегаски в домашнем матче разгромили «Бордо» со счетом 9:0.

My garden. My team. My brothers. My kingdom 👑❤️🇲🇨 #DAGHE pic.twitter.com/Nlzr80qQLS — Wissam Ben Yedder (@WissBenYedder) January 15, 2023

«Мы хотели закончить первую половину сезона на мажорной ноте, и, думаю, нам это удалось», с улыбкой заявил Брель Эмболо на пресс-конференции.

В социальных сетях игроки не преминули отметить этот громкий успех. Виссам Бен-Йеддер, реализовавший хэт-трик, отдал дань уважения своему клубу: «Мой сад, моя команда, мои братья, мое королевство.»

Также поздравили свою команду Юсуф Фофана, Брель Эмболо и Эльесс Бен-Сегир. Это признак того, что в команде царят дух солидарности и отличное настроение.

42 гола в 19 матчах – второе место по результативности в чемпионате

Забив 42 гола в 19 матчах, «Монако» вышел на второе место по результативности в чемпионате Франции.

Наступательная мощь продуктивного дуэта – Виссам Бен-Йеддер (11 голов) и Брель Эмболо (10 голов) – обеспечила половину голов «Монако» в чемпионате.

Среди команд первых десяти чемпионатов УЕФА эти результаты сравнимы лишь с ПСЖ: Килиан Мбаппе (13 голов) и Неймар (11 голов).

© ФК «Монако»

Разгром «Аяччо», конечно, значительно улучшил статистику, но количество голов, забитых защитниками, также свидетельствует о наступательной мощи «Монако»: четыре гола на счету Гиллермо Марипана, два – у Акселя Дисаси и один – у Каю Энрике.

В этом сезоне по результатам всех соревнований голы «Монако» реализовали 13 бомбардиров: Бен-Йеддер, Эмболо, Фолланд, Головин, Марипан, Бен-Сегир, Диатта, Дисиси, Минамино, Аклиуш, Боаду, Каю Энрике и Фофана.

37 очков из 57 возможных – лучший результат за последние пять лет

В предыдущем сезоне команда набрала на восемь очков меньше (29 очков, 7-е место), а в сезоне 2020-2021 – на четыре очка меньше (33 очка, 5-е место). Лучший результат был лишь в сезоне 2017-2018 (42 очка, 2-е место в конце сезона).

Заработав 20 очков на выездах, «Монако» уверенно занял второе место, наравне с «Марселем», сразу после «ПСЖ» (22 очка).

© ФК «Монако»

С сентября, за последние 14 матчей, «Монако» одержал 10 побед, сыграл два матча вничью и потерпел два поражения. Лучший результат – только у «ПСЖ» (11 побед). С начала сезона чемпионата Франции «Монако» уступил лишь в четырех матчах. Это самый лучший результат с сезона 2017-2018.

«Мы можем рассчитывать на лучшие результаты, делится Брель Эмболо. Состав – отличный, у нас царит доверие. Думаю, мы могли бы усовершенствоваться в свободных ударах. Нам есть, над чем поработать, и это хорошо. Это свидетельствует о том, что у нас есть потенциал для развития.»

29 матчей с голами – европейский рекорд

С 20 марта 2022 года и победы над ПСЖ монегаски в каждом матче забивали не менее одного гола.

© ФК «Монако»

Забив в 29 матчах подряд, «Монако» исполнил лучшую текущую серию в пяти крупных европейских чемпионатах.

«В последние недели, когда вставал вопрос о выборе в атаке, я отвечал: это наша сила, напоминает Филипп Клеман. В настоящий момент у нас восемь нападающих. В этом сила нашей команды, но помимо бомбардиров, каждый вносит свою лепту в общее дело.»

18% результативных ударов по воротам в чемпионате Франции (42/234) – игроки Филиппа Клемана также набрали лучший процент по результативности в пяти крупнейших европейских чемпионатах.

4 матча в меньшинстве и 10 потерянных очков

Из-за спорного арбитража в начале сезона монегаски закончили четыре матча в меньшинстве. Филипп Клеман до сих пор не готов согласиться с решениями судей.

«Я не могу забыть красные карточки в начале сезона, помешавшие нашим дебютам, сказал монакский тренер на пресс-конференции после разгрома «Аяччо».

Сегодня у нас на восемь очков больше, чем на тот же момент в прошлом сезоне, но разбирая матчи подробнее, понимаю, что очков могло бы быть больше.»

© ФК «Монако»

Два поражения («Ланс» и «Труа») и две ничьих («Ренн» и Клермон) в меньшинстве на стадионе «Луи II» – это практически все очки, потерянные дома командой Акселя Дисаси с начала сезона (всего 13, учитывая поражение в матче с «Марселем»).

Какие планы на вторую половину сезона?

Отставая на пять очков от «Марселя» (3-е место) и на семь очков от «Ланса» (2-е место), «Монако» будет нелегко наверстать упущенное, ведь оба конкурента также бьют рекорды по очкам.

В этом сезоне в матчах с пятью лучшими клубами монегаски набрали лишь два очка, а «Ланс» – двенадцать.

Во второй половине сезона матчи с прямыми конкурентами будут решающими. Сначала – в следующем туре – опасный матч (в субботу, 28 января в 21:00) на поле «Марселя», выигравшего в чемпионате Франции шесть матчей подряд.

В двух предыдущих сезонах монегаски занимали третье место. В этом году для них было бы лучше вырвать второе место и тем самым квалифицироваться в Лигу чемпионов, которая ускользает от них с 2018 года.