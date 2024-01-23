Как выросла стоимость ФК «Монако» после прихода Дмитрия Рыболовлева в 2011 году

Российский миллиардер, с 2011 года владеющий 66%-ой долей «Монако», готов изучить предложения о продаже своего клуба, который он успешно перезапустил после того, как стал его главным акционером.

В воскресенье в газете Les Échos появилась информация о том, что Дмитрий Рыболовлев привлек инвестиционный банк Raine для работы над проектом полной или частичной продажи ФК «Монако». Представитель российского миллиардера подтвердил нам эту новость в официальном сообщении:

Мажоритарный акционер ФК «Монако» решил начать процесс изучения стратегических возможностей в отношении своей доли в клубе. Решение было принято после того, как акционеру поступили обращения от потенциально заинтересованных сторон. Мажоритарный акционер привлек Raine Group в качестве своего эксклюзивного финансового консультанта по этому вопросу. Raine обладает значительным опытом работы с крупнейшими футбольными клубами мира по целому ряду задач.

Нет никаких гарантий, что стратегический анализ приведет к какой-либо сделке с участием клуба. На данный момент мы не намерены делать больше никаких других заявлений относительно стратегического анализа.»

Рекордные продажи с 2011 года

Информация появилась в разгар сезона, во время которого Дмитрий Рыболовлев вновь продемонстрировал личную вовлеченность, снова вложив деньги в клуб ради достижения цели «Монако» – попадания в Лигу чемпионов.

Доказательство тому – его крупные инвестиции в ходе последнего трансферного окна в таких игроков, как Фоларин Балоган (30 миллионов евро) и Денис Закариа (20 миллионов евро).

С первого дня своей работы в клубе, который в 2011 году выступал в Лиге 2, Рыболовлев активно участвовал в его подъеме. Президент ФК «Монако» быстро вывел клуб в Лигу 1, а потом помог ему завоевать заветный приз – титул Чемпиона Франции в 2017 году.

Килиан Мбаппе принес ФК «Монако» 180 миллионов евро (Фото – Все права защищены)

Результаты этого первого цикла объясняются колоссальными инвестициями президента ФК «Монако» – около 300 миллионов евро – в первые годы его правления.

Эта стратегия полностью оправдала себя и позволила ФК «Монако» снова обрести былую славу. Затем президент взял курс на новую спортивную политику, которую он развивает уже несколько сезонов: подготовка и продажа молодых талантливых игроков, выращенных в клубе или пришедших в него сразу после учебного центра.

Плодотворная спортивная политика ознаменовалась рекордными продажами: Килиан Мбаппе (180 миллионов евро), Орельен Чуамени (100 миллионов евро), Хамес Родригес (75 миллионов евро), Тома Лемар (72 миллиона евро), Антони Марсьяль (60 миллионов евро) и другие. Вот уже несколько лет подряд ФК «Монако» считается одним из самых прибыльных клубов в мире.

Новые инфраструктуры

На этом спортивные амбиции президента не закончились: клуб регулярно выступал на европейских турнирах, а в 2017 году не только завоевал титул чемпиона Франции, но даже вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

В последние сезоны ФК «Монако» пользовался чуть меньшим успехом на национальной и европейской арене, уделяя больше внимания политике профессиональной подготовки игроков. В 2022 году открылся новейший центр учебный «Диагональ», который полностью отражает ДНК клуба и выводит профессиональную подготовку на первый план.

И это вновь принесло свои плоды: теперь ФК «Монако» может рассчитывать сразу на нескольких выпускников «Диагонали» (Бен Сегир, Аклиуш, Магасса, Диоп и другие) и с 2014 года имеет вторую по рентабельности во Франции академию, которая за 10 лет заработала 325 миллионов евро, благодаря продаже Килиана Мбаппе (180 миллионов евро), Бенуа Бадиашиле (38 миллионов евро), Софиана Диоп (22 миллиона евро) и других игроков.

Центр профессиональной подготовки ФК «Монако» – один из самых рентабельных во Франции (Фото © ФК «Монако»)

Помимо «Диагонали» для молодых воспитанников клуба, ФК «Монако» обзавелся ультрасовременным «Центром Достижений», в который Дмитрий Рыболовлев лично вложил 55 миллионов евро.

Благодаря этим продуманным капиталовложениям стоимость клуба неизменно росла, и сегодня «Монако» привлек к себе внимание инвесторов. Так, в прошлом году российский миллиардер получил несколько предложений от американских инвесторов, желающих вложиться в европейский футбол.

Bienvenue dans le nouveau 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐏𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞 de l'AS Monaco 🇲🇨 pic.twitter.com/hAzOK0p1Qo — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) September 5, 2022

Такой интерес к клубу может подтолкнуть Дмитрия Рыболовлева к размышлениям в в условиях растущего рынка: с продажей «Челси» за 5 миллиардов евро и вступлением Джима Рэтклиффа в капитал «Манчестер Юнайтед» (25% – 1,3 миллиарда евро).

Курс – на Лигу чемпионов

Прежде чем думать о возможной продаже клуба и приходе нового владельца, «Монако» борется за место в еврокубках по результатам сезона, которое имеет не только чрезвычайно важное значение для жизнеспособности проекта, но и для повышения стоимости клуба.

Новый генеральный директор клуба Тьягу Скуру и тренер Ади Хюттер, которые пришли прошлым летом на смену Полу Митчеллу и Филиппу Клеману соответственно, уже проявили себя в первой половине сезона.

Тьягу Скуру в целом успешно провел первую серию трансферов: отличная находка (Синго), молодой перспективный игрок (Балоган) и опытный мастер (Закариа). Филипп Клеман явно стремится к наступательной игре, у его команды – вторая лучшая атака в Лиге 1 (34 гола). ФК «Монако» сегодня занимает четвертое место в чемпионате Франции, отставая всего на два очка от второго места, и смело идет на риск во второй половине сезона.

Дмитрий Рыболовлев не скрывает своей привязанности к ФК «Монако» (Фото © ФК «Монако»)

При этом весь клуб стремится попасть и успешно выступить в Лиге чемпионов, которая ускользает от «Монако» с сезона 2018-2019 и которая может еще поднять стоимость клуба.