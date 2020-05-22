Спасение туризма Лазурного берега

Новые обстоятельства требуют новых неординарных подходов. Региональный комитет по туризму Лазурного Берега объявил о начале реализации проекта стоимостью 2 миллиона евро по поддержке работников туристического сектора и возобновлению их деятельности, которой был нанесен серьезный ущерб во время кризиса, связанного с пандемией COVID-19.

Доля туризма в ВВП Лазурного берега составляет 15% (этот же показатель на всей остальной территории Франции равен 7,2%). В этом секторе напрямую или косвенно задействовано 150.000 человек. Ежегодно на Лазурный берег приезжает 11 миллионов туристов, 40% регионального бюджета составляют доходы от туризма. В общем, цифры впечатляют. В результате пандемии коронавируса и связанного с ней режима самоизоляции под угрозой находится вся экономика региона, а вместе с ней предприниматели и работники данной сферы. Генеральный директор Регионального комитета по туризму Лазурного берега Франции (CRT Côte d’Azur France), Клер Беар (Claire Béhar), с грустью отмечает: «Случился паралич спроса и паралич предложения. Внезапно все остановилось, нет ни прогнозов, ни клиентов, ни перспектив». Это было сказано весной, в решающий для подготовки к лету сезон.

2 миллиона евро на спасение туризма

Сейчас для Регионального комитета по туризму Лазурного берега Франции настала пора действовать. Именно поэтому специалисты в сфере туризма Лазурного берега совместно с финансирующими организациями приступили к реализации крупного проекта стоимостью 2 миллиона евро. Цель – актуализировать годовую программу, которая в основном была направлена на привлечение иностранных туристов, в частности граждан США, Китая и России. Это будет непростое время для Лазурного берега.

Привлечь внимание французов

В рамках проекта предстоит решить несколько задач. «Первая – повышение туристической активности в краткосрочной перспективе, то есть в июне, июле и августе. Для этого 80% бюджета будет направлено на привлечение французского рынка», – объясняет Клер Беар. В следующем месяце в Париже, Лионе и на юге Франции будет развернута масштабная рекламная кампания, призванная привлечь внимание французов, которые не смогут уехать за границу. «Во время карантина мы запустили хэштег-кампанию «Fenêtre sur la Côte d’Azur» («фр. Окно на Лазурный берег»), чтобы поддерживать активность в социальных сетях. Теперь, когда ограничительные меры сняты, мы предлагаем новый хэштег – «Changez de décor» («фр. Смените обстановку»), потому что после всей этой ситуации уже хочется увидеть что-то другое». Также будут транслироваться телевизионные ролики, рассказывающие о прелестях региона.

В ожидании открытия границ

Помимо этого, предусмотрено, что проблему туристического сектора будут освещать журналисты и блогеры, оплата проживания в гостинице начнет осуществляться через транспортные компании и крупные онлайн-сервисы по поиску отелей, каждому туристу будет выдаваться от 3 до 5 пропусков на различные мероприятия (мера по поддержке агентств по организации мероприятий), будет организована платформа для прямого бронирования мероприятий. Эти меры так же направленны на привлечение туристов из близлежащих европейских стран, таких как Германия, Италия и Великобритания, которые вот-вот должны начать отмену карантинного режима.

В поисках нового бизнес-плана

Но самым важным условием для спасения туристического сезона на Лазурном берегу является возобновление работы баров, кафе и ресторанов, которое запланировано на 2 июня. Правительство должно принять решение по этому вопросу в начале следующей недели. Для Клэр Беар это кажется «необходимым». Она также отмечает, что «…предприниматели продолжают нести убытки и финансовые потери, даже с учетом вспомогательных мер, принятых государством во избежание банкротств в краткосрочной перспективе. В настоящее время необходимо заново открыться, чтобы избежать катастроф в среднесрочной перспективе. Но открыться нужно с соблюдением санитарных условий. И это самое сложное». Некоторым предприятиям Лазурного берега, чья клиентская база на 70% состоит из иностранных туристов, придется выбирать: найти новый подход или навсегда оставить двери закрытыми.