Dobbiamo salvare il turismo sulla Costa Azzurra

Risorse eccezionali in una situazione particolare. Un piano da due milioni di euro è stato appena annunciato dal Comitato regionale del turismo della Costa Azzurra al fine di sostenere i professionisti del settore e rilanciare le attività danneggiate dalla crisi sanitaria del Covid-19.

Il turismo sulla Costa Azzurra rappresenta il 15% del PIL, contro il 7,2% su tutto il territorio francese. Da esso dipendono 150.000 posti di lavoro diretti o indiretti. 11 milioni di turisti vengono ogni anno e il 40% della ricchezza della Costa Azzurra dipende dal turismo. Insomma, inutile dire che la sfida è colossale. Con la pandemia del Coronavirus, e la quarantena che ne è derivata, un’intera economia e con essa imprenditori e dipendenti sono a rischio. Claire Béhar, direttrice generale del Comitato regionale del turismo della Costa Azzurra (CRT Côte d’Azur France) ne fa una triste osservazione: “C’è stato uno shock dell’offerta e uno shock della domanda. Ad un tratto, tutto si è fermato, non vi erano aspettative, prenotazioni e prospettive”. E questo in primavera, stagione determinante per preparare l’estate.

Un importante piano di 2 milioni di euro

Ma ora per il Comitato regionale del turismo della Costa Azzurra è il momento di agire. Ecco perché, i professionisti del turismo della Costa Azzurra, con l’aiuto dei loro co-finanziatori, hanno lanciato un importante piano di 2 milioni di euro con l’obiettivo di riconsiderare la programmazione dell’anno che mirava essenzialmente ad attrarre la clientela internazionale, come gli Stati Uniti, la Cina e la Russia. Pessimo tempismo.

Attrarre il mercato francese

Il piano prevede quindi diversi aspetti. “Il primo è quello di rilanciare l’attività turistica a breve termine, ovvero nei mesi di giugno, luglio e agosto. Per questo, l’80% di questo budget mira ad attrarre il mercato francese”, spiega Claire Béhar. Entro il prossimo mese a Parigi, Lione e nel sud della Francia sarà lanciata un’importante campagna pubblicitaria al fine di attrarre in particolare i francesi che non potranno andare in vacanza all’estero. “Durante la quarantena, abbiamo lanciato l’operazione “Finestra sulla Costa Azzurra” per mantenere un legame sui social network. Ora che la quarantena è terminata, proponiamo un “Cambio di scenario” poiché con tutta questa situazione vogliamo vedere qualcos’altro. Saranno trasmessi spot televisivi che mettono in risalto il fascino della regione.

In attesa dell’apertura delle frontiere

Saranno realizzate anche altre azioni, come l’accoglienza dei giornalisti o dei blogger, la vendita di pernottamenti alberghieri tramite corrieri e grandi piattaforme, il lancio di un pass per 3 o 5 attività per aiutare fornitori di tempo libero, una piattaforma per prenotare direttamente le attività…Azioni per rivolgersi al vicino mercato europeo come Germania, Italia e Regno Unito in attesa dell’apertura delle frontiere.

Reinventarsi o tenere le porte chiuse

Ma la condizione più importante per salvare la stagione turistica sulla Costa Azzurra sarà inequivocabilmente la riapertura di bar, caffè e ristoranti, auspicata per il 2 giugno. Il governo deve prendere una decisione in merito a inizio settimana prossima. Per Claire Béhar, “è indispensabile. Questi imprenditori continuano ad avere delle spese, delle perdite, anche se lo stato ha adottato misure efficaci per evitare fallimenti a breve termine. Bisogna ormai riaprire per evitare catastrofi a medio termine, ma aprire in buone condizioni sanitarie”. Ed è di questo che si tratta. Alcuni stabilimenti della Costa Azzurra che lavorano con circa il 70% di clienti stranieri dovranno scegliere se reinventarsi o tenere le porte chiuse.