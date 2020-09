Pour la seconde année consécutive, le célèbre magazine de tourisme Travel + Leisure a élu Le Château de la Chèvre d’Or meilleur resort de France. Une bonne nouvelle pour l’hôtel cinq étoiles d’Eze, dans cette année si particulière. L’occasion également pour nous d’inaugurer notre série sur les établissements de légende de la Riviera.

Une vue à couper le souffle sur la mer Méditerranée. C’est sans aucun doute l’un des atouts du Château de la Chèvre d’Or, qui a permis à l’hôtel de luxe d’être élu en 2020, comme en 2019, meilleur resort de France par Travel + Leisure, référence du magazine de tourisme dans le monde. Une récompense basée sur un questionnaire rempli par les clients de l’hôtel. De quoi ravir Thierry Naidu, directeur général du Château de la Chèvre d’Or : « On est très heureux pour l’ensemble de l’équipe car c’est aussi la récompense du service que nous offrons à nos clients. »

Dans le village d’Eze

Mais la particularité de l’établissement cinq étoiles est aussi sa position. Le Château est en effet parfaitement inséré dans le village médiéval d’Eze, à 429m d’altitude. Et ce grâce à un certain… Walt Disney. Thierry Naidu raconte : « Au départ, la Chèvre d’Or était un restaurant. Et il est devenu ensuite, petit à petit, un hôtel. C’est d’ailleurs Walt Disney qui a suggéré au propriétaire de l’époque de racheter des maisons de village situées à côté afin d’en faire un hôtel. Alors, il y avait quatre chambres dans les années 50, puis douze dans les années 90 et aujourd’hui, on compte quarante-cinq chambres et suites, toujours dans le même état d’esprit des maisons de village. En fait, quand vous circulez dans le village, vous circulez en partie dans l’hôtel. » De quoi apporter authenticité aux visiteurs qui y séjournent, notamment aux nombreuses célébrités, qui peuvent bénéficier de parties privatives. « Dans un hôtel classique, vous devez passer par la réception, là si vous voulez rester au calme, c’est facile ; vous êtes dans une maison de village et vous pouvez avoir un jardin privatif et profiter d’un séjour discret. »

Un restaurant gastronomique mais pas que…

Des jardins dont un de quatre cents plants d’agrumes, un sauna, une piscine, un jacuzzi, une salle de remise en forme viennent compléter le tableau. Mais également plusieurs restaurants, dont le célèbre gastronomique de la Chèvre d’Or, deux étoiles au Guide Michelin. Et son livre d’or a de quoi faire pâlir les palaces du monde entier : Bono, le chanteur de U2, y a ses habitudes, Beyonce, Shakira, Bill Clinton, Javier Bardem, Jack Nicholson sont déjà venus déguster la cuisine méditerranéenne et locale de l’établissement, menée par les chefs Arnaud Faye et Julien Dugourd. « C’est notre haute couture de l’établissement, commente Thierry Naidu. Mais nous avons également deux restaurants bistronomiques. Car même si on a toujours cherché à positionner le gastronomique, et que ça fait vingt ans que nous sommes récompensés par des étoiles Michelin, nous avons à coeur d’être ouverts, que tout le monde puisse découvrir la Chèvre d’Or. »

Une ouverture qui a permis à l’établissement de luxe de sauver sa saison touristique 2020 face à la Covid-19. Avec 85% de clientèle étrangère, il a fallu se faire connaître et séduire les touristes français. Mission a priori réussie : « Juillet a été correct et le mois d’août a été bon » avance le directeur général. Mais l’été indien devrait connaître une fréquentation en berne notamment à cause de l’annulation des congrès haut de gamme de Monaco.

Informations pratiques

www.chevredor.fr

+33 (0)4 92 10 66 66

Fermeture annuelle à partir du 18 octobre. Réouverture au printemps 2021.