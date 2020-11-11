











«Аbsolue Pays de Grasse» — концентрат, извлеченный из цветущих растений, собранных в департаментах Приморские Альпы, Вар и Альпы Верхнего Прованса, с 6 ноября получил наименование места происхождения товара.

По данным Национального института промышленной собственности (INPI), это десятое присужденное наименование места происхождения товара с момента вступления в силу этой схемы и первое в южном регионе.

Грас расположен между горами и морем — на этой территории идеальные климатические условия для растений, используемых в парфюмерии. Благодаря этим факторам регион без преувеличений стал колыбелью французской парфюмерии. Генеральный директор INPI Паскаль Фор (Pascal Faure) отметил и трудолюбие местных профессионалов: «Работа, проводимая промышленностью, была исключительной. Уникальный подход объединил фермеров и промышленников. Способность к мобилизации, амбициозность и качество являются замечательными активами, которые позволили получить наименование места происхождения товара».

Защита наследия

Цель наименования места происхождения товара — отличить продукт, происходящий из того или иного географического района, обладающий качествами, репутацией или характеристиками, связанными с местом происхождения. Другими словами, этот знак — защита от подделок и копий. Директор отдела сырья компании Robertet в Грасе Жюльен Маубер (Julien Maubert) сказал в комментарии для France 3 Provence Alpes Côte d’Azur: «Суть в том, чтобы защитить наш уникальный метод работы, который мы используем в Грасе на протяжении многих лет». Метод производства духов в 2018 году был признан нематериальным наследием ЮНЕСКО.

Семь компаний, получивших наименование места происхождения товара

Наименование места происхождения товара означает, что этапы сбора, производства и обработки должны проходить в Приморских Альпах, Вар и Альпах Верхнего Прованса. 90% переработчиков в этой области представлены семью компаниями. Среди них: Firmenich, Jean Gazignaire SAS, IFF-LMR, Mane, Payan Bertrand SA, Robertet и Sotraflor.