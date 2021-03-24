











Ацис ниццкий, который встречается на скалах Лазурного берега, включен в Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП) со статусом EN — вымирающий вид. Княжество, со своей стороны, запустило программу спасения этого вида растений, а с 12 февраля 2021 года, этот цветок фигурирует на почтовой марке Монако. Представляем первую статью из новой серии материалов о защите окружающей среды — «Исчезающие сокровища Средиземноморья».

Издали, может показаться, что это подснежник с его маленькими белыми колокольчиками, однако это Ацис ниццкий, также называемый Белоцветиком ниццким. Этот редкий цветок можно увидеть в апреле, в некоторых местах в Монако и в Приморских Альпах, где он еще пока существует. Ацис ниццкий является растением-эндемиком, т. е. которое не встречается больше нигде в мире. «Этот вид растений можно увидеть на территории, начиная от Ванского перевала до франко-итальянской границы, в частности в районе Ментоны и Вентимильи», — рассказывает Фредерик Медай (Frédéric Médail), преподаватель и научный исследователь, член Средиземноморского института биоразнообразия и экологии (IMBE).

«Его можно найти как на берегу моря, так и на высоте 1000 метров», — говорит этот специалист по средиземноморской флоре, акцентируя внимание на удивительной стойкости этого луковичного растения. «Капризный цветок, однако», — замечает ученый, и признает, что Ацис ниццкий достаточно сложен для наблюдений. Он показывается только в благоприятные для него метеорологические условия. «Весной, после очень сухой зимы, мы с трудом можем определить местонахождение цветков вида и, следовательно, изучить их».

Скала Монако сегодня образует островок природы, окруженный городской застройкой, где, несмотря ни на что, вид умудряется существовать

© V. Gaglio / Управление по вопросам экологии Монако, Исторический центр Монако, Гласис Княжеского дворца

То что он выжил – это чудо!

«С конца XIX века вид потерял одиннадцать своих популяций, — сожалеет Фредерик Медай, — в частности, три из них в Монако, как например, вид из Монегетти, который считается сегодня исчезнувшим, а также вид из ущелья Святой Девоты, который смог сохранить несколько особей». В настоящее время под угрозой исчезновения находятся сорок две популяции этого вида растений: «тревожная ситуация». Урбанизация и уничтожение естественной среды обитания остаются основной причиной исчезновения этих цветов: с 1950-х годов туризм, а также привлекательность моря и солнца привели к тому, что природная среда региона подверглась процессам урбанизации. «Скала Монако сегодня образует островок природы, окруженный городской застройкой, где, несмотря ни на что, вид умудряется существовать. Это настоящее маленькое чудо!»

В дополнение к этой угрозе добавляется риск генетического обеднения популяций Ациса ниццкого и появления инвазивных экзотических видов, которые очень динамичны и конкурентоспособны в естественной среде обитания маленького цветка Приморских Альп. «Луковичное растение под названием Фрезия, цветок, происходящий из Африки, в настоящее время создает угрозу выживанию Ациса ниццкого, растущего на утесах скалы Монако».

OETP Monaco

План спасения предложенный Монако

Совсем недавно Княжеское правительство начало масштабную программу по спасению этого исчезающего цветка. «Мы сохраняем бдительность», — говорит Людовик Аквилина (Ludovic Aquilina), заведующий отделом природного наследия в Управлении по вопросам экологии Княжества. «Мы хотим углубить наши знания об этом виде, восстановить его естественную среду обитания и укрепить его популяцию». В октябре прошлого года более 900 саженцев были высажены на гласисе Княжеского дворца, а также в садах Сен-Мартен. Эта акция продолжает усилия Национальной средиземноморской ботанической консерваторией и Средиземноморского института биоразнообразия и экологии (IMBE). Князь Монако Альбер II также поучаствовал в акции по пересадке Ациса ниццкого на скале Монако, в рамках которой было посажено почти 900 растений. Для этого, в 2019 году ученые собрали семена, вырастили их в Поркероле, чтобы подготовить их к возвращению в их первоначальную среду обитания.